Spartak-DAC – Muñoz: "Elnézést kérek a szurkolóinktól"

Xisco Muñoz (DAC 1904): „Az első félidőben kontroll alatt tartottuk a játékot, többet volt nálunk a labda. Voltak helyzeteink is, melyeket nem rúgtunk be. A mérkőzés az öngól után vett új irányt. A második félidőt még fölényben kezdtük, de jött egy újabb szerencsétlen gól, amelyik ismét változást eredményezett. El kell azonban ismerni, hogy a döntő helyzetekben a hazaiak megnyerték a párharcokat, labdakezelésben is jobbak és gyorsabbak voltak. Elnézést kérek a szurkolóinktól, hiszen tudjuk, milyen fontos számukra ez a mérkőzés. Sok dologban kell még javulnunk. Ma is láthattuk, hogy a helyzeteink megvoltak, de nem rúgtuk be őket. Lépésről-lépésre megyünk tovább. Igyekszünk magunk mögött hagyni ezt a nehezen elfogadható eredményt, és holnaptól teljes gőzzel folytatjuk a kemény munkát.”

Michal Gašparík (Spartak Trnava): „A tavaszi szezonban ma nyújtottuk a legjobb teljesítményt. Az elejétől fogva magabiztosnak éreztem a csapatot, amely tudja, mit akar játszani. Magasan letámadtuk a vendégeket, és sikerült kiiktatnunk a játékukból azokat az elemeket, amelyekben erősek. Sokáig nyílt volt a mérkőzés. Két ilyen kiegyensúlyozott csapat játékában gyakran az első gól a döntő, amelyik az egyik oldalra billenti a mérleg nyelvét. Ez ma nekünk sikerült. A második félidőben rendeztük a sorainkat a középpályán, és vártunk a lehetőségre. A fiúk kellő érzelemmel játszottak, agresszívak voltak a párharcokban, és aztán már jöttek a helyzetek is, amelyek nem mindegyikét váltottuk ugyan gólra, de így is szép eredményt értünk el egy olyan erős csapattal szemben, mint a DAC. Mentálisan és a tabellán való helyezésünk tekintetében is nagy löketet ad a mai eredmény.”

