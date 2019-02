Spartak-DAC – Hyballa: Nem nyújtottunk jó teljesítményt, a Nagyszombat győzelme megérdemelt

Michal Ščasný (Spartak Trnava): "Győzelem után könnyebb értékelni a meccset, még úgy is, hogy az első félidőben sokat hibáztunk és nem tudtuk elöl megtartani a labdát. A dunaszerdahelyiek sok problémát okoztak nekünk elöl és a széleken is. Sikerült ugyan megszereznünk a vezetést, de sajnos azonnal kaptunk is egy gólt. A második félidőben nagyon jól védekeztünk, a dunaszerdahelyieknek semmilyen helyzetük nem adódott. Ezzel szemben mi veszélyeztettünk kontrákból, két gólt is szereztünk, és továbbiakra is volt esélyünk. Gratulálok a fiúknak a mutatott teljesítményhez.

Peter Hyballa (DAC): "Gratulálok a Nagyszombatnak a győzelemhez, abszolút megérdemelt. Az első félidőben mi birtokoltuk többet a labdát, de számos hibát vétettünk és keveset mozogtunk. Tudtuk, hogy az ellenfél veszélyes lesz a kapura, és elsősorban kontrákból okozhat gondot. Megszerezték a győzelmet, de sikerült hamar kiegyenlítenünk. A második játékrészben feljebb toltuk Kalmárt, a 10-es pozícióba, de azonnal gólt kaptunk. Szükség volt a változtatásra. A második félidő viszont ezután is inkább a küzdelemről szólt. Rengeteg hibát vétettünk, sok labdát elveszítettünk, szétszakadtunk, amivel pedig megkönnyítettük az ellenfél számára a gólszerzést. Nem nyújtottunk jó teljesítményt, a Nagyszombat győzelme megérdemelt."

(TASR)