Slovnaft Cup, negyeddöntő: Magabiztos játékkal győzött a DAC, büntetőkkel ment tovább a Slovan

A DAC az egyetlen állva maradt második ligás csapatot, az FK Popradot fogadta a MOL Arénában. A mérkőzés első percei mindkét félről tapogatózással teltek, majd a hazaiak fokozatosan átvették az irányítást. Az 5. percben Divković egy kipattanót küldött kapura, de Malecnek nem okozott gondot hárítani. A következő 20 percre leült a játék, többnyire a hazaiak járatták a labdát, de sokáig nem tudták feltörni a vendégek szívós védelmét. Ha nem megy közelről, próbálkozzunk távolról – gondolhatta Fábry, aki kb. 25 méterről megeresztett egy lövést, a labda nem sokkal kerülte el a kaput. Ezt követően Ramirez és Vida is próbálkozott egy-egy lövéssel, de ekkor még érintetlen maradt a poprádiak hálója. A 33. percben aztán megtört a jég: Davis mesterien tekert balról a kapu elé, Ramireznek pedig fel sem kellett ugornia, védhetetlenül a kapuba bólintott. A félidő vége előtt a vendégek megszereztek egy eladott labdát, de Horváth lövését magabiztosan fogta Száraz.

A második játékrész elején majdnem kiegyenlítettek a vendégek: Arevalo lövésébe ért bele Kružliak, és így lett veszélyesebb a helyzet, Száraz viszont reflexből a kapu fölé tolta a lövést. Nem sokkal később a túloldalon is próbára tették Malecet, akinek Ramirez fejesét kellett hárítania. A hazaiak mezőnyfölénye az 57. percben érett kétgólossá: Blackman távoli indításáról Ramirez lemaradt, de így lett jó Balićnak, aki elhúzta a labdát Malec mellett és az üres kapuba passzolt. A hátralévő időben még Ramirez és Kružliak előtt adódott két nagy helyzet, Schäfer a kapufát találta el, a túloldalon pedig Gallovič tekerését szedte ki Száraz a léc alól.

A két csapat közti erőviszony egyértelműen megmutatkozott, a DAC megérdemelten győzött és jutott tovább a Slovnaft Cup elődöntőjébe.

Nézzük a többi mérkőzést: a nap folyamán elsőként a Ružomberok jutott tovább az elődöntőbe, miután Aranyosmaróton Twardzik és Regáli első félidőben szerzett találataival legyőzte a Sereď csapatát.

Drámai mérkőzést láthatott a közönség Zsolnán, ahol az AS Trenčín és a Slovan találkozott. Háromszor is a trencséniek kezében volt a továbbjutás lehetősége, de végül egyikkel sem tudtak élni. Az első félidőben Ligeon találatára válaszolt három percen belül Ratao, majd a második játékrészben Kadák góljára érkezett öt perc múlva a válasz újfent Rataótól. Mivel a rendes játékidő 2:2-es döntetlennel ért véget, jöhettek a büntetők. A negyedik szériáig egyik csapat sem hibázott, az ötödik körben viszont a pozsonyiaknál Henty büntetője kimaradt. A trencséniek sorsa a saját kezükben volt, csakhogy Koolwijk is kihagyta a maga büntetőjét. A párbaj egészen a hetedik körig tartott: ekkor a Slovantól Daniel betalált, Ligeon viszont nem, így a pozsonyiak jutottak tovább.

Ugyancsak büntetők döntöttek a Nitra-ViOn összecsapás győzteséről, ugyanis a rendes játékidő 1:1-es döntetlennel ért véget. Míg az aranyosmarótiaktól mindenki értékesítette a maga tizenegyesét, addig a hazaiaktól Magda hibázott, így a ViOn lépett tovább az elődöntőbe.



Eredmények:

ŠKF Iclinic Sereď – MFK Ružomberok 0:2 (0:2)

Gólszerzők: 11. Twardzik, 24. Regáli

AS Trenčín – ŠK Slovan Bratislava 2:2 (1:1), büntetőkkel: 5:6

Gólszerzők: 24. Ligeon, 61. Kadák – 27., 66. Ratao

Büntetőpárbaj: Da Kamps 0:1, Kadák 1:1, Ožbolt 1:2, Depetris 2:2, Ratao 2:3, El Mahdioui 3:3, Lichý 3:4, van Kessel 4:4, Henty kihagyta, Koolwijk kihagyta, De Marco 4:5, Šulek 5:5, Daniel 5:6, Ligeon kihagyta

FC Nitra – FC ViOn Zlaté Moravce 1:1 (1:1), büntetőkkel: 4:5

Gólszerzők: 18. Faško – 21. Ďubek

Büntetőpárbaj: Ristovski 1:0, Ďubek 1:1, Chobot 2:1, Hrnčár 2:2, Faško 3:2, Duga 3:3, Magda kihagyta, Sloboda 3:4, Silva 4:4, Pintér 4:5

FC DAC 1904 - FK Poprad 2:0 (1:0)

Gólszerzők: 33. Ramirez, 57. Balić



(tt)