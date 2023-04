Slovan-DAC - Guľa: "Egy pillanatig fantasztikus volt a helyzet"

Adrian Guľa (DAC 1904): „Két minőségi csapat érdekes összecsapásának voltunk szemtanúi. Mindkét félidőben jó teljesítményt nyújtottunk. A gólunk után egy kissé elvesztettük a koncentrációnkat. Az ilyen pillanatokban pontosabbnak kell lennünk. De bebizonyítottuk magunknak és a szurkolóinknak, hogy fizikailag és taktikailag is készen állunk rá, hogy még az olyan erős csapattal szemben is fel tudjuk venni a kesztyűt, mint a Slovan. Fokozatosan nő az erőnk, és megmutattuk, hogy Krstović, Ramadan és Gavrić kiesése sem ejtett csorbát a csapatszellemen. Minden játékosunk egyformán fontos ebben a hosszú bajnoki szezonban. Szurkolóinknak köszönjük a buzdítást. Egy pillanatig fantasztikus volt a helyzet, de most egy minőségi csapattól vereséget szenvedtünk. Meg kell nyerünk a következő mérkőzésünket, és meccsről meccsre koncentráltan kell tovább haladnunk.”

Vladimír Weiss (Slovan): „Az én szemszögemből nézve ez volt a szezon legnehezebb és legjobb meccse az érzelmek és a minőség tekintetében. Sem a Bázel, sem a többi európai kupaellenfél, sem a Nagyszombat nem tudott rákényszeríteni bennünket arra, hogy ennyire az erőnk legmélyére nyúljunk, mint ma a kiváló DAC ellen. Ellenünk mindenki megpróbál 120 százalékos teljesítményt nyújtani. Elégedett vagyok a játékosaim által mutatott hozzáállással és természetesen az eredménnyel. 1:0 után „elvettük a bajnoki címet” a vendégektől. Van esélyünk folytatni a szezont, ha veszítettünk volna, akkor vége. A bajnokság így gyakorlatilag még csak most kezdődik. Nekik is, nekünk is saját kezünkben van a sorsunk. Azzal számolok, hogy a bajnoki címért az utolsó fordulóig tart majd a küzdelem, ami mindenekelőtt fejben lesz kemény próbatétel. Nekünk edzőknek az a feladatunk, hogy a lehető legjobban felkészítsük erre a csapatainkat.”



(dac1904.sk)