A Slavia Praha játékosával erősítette meg védelmét a DAC

Taras Ivanovich Kacharaba 1995. január 7-én született a Nyugat-Ukrajnában található Zhydachiv városában. A szülővárosában megtett első lépések után a Karpaty Lvov gárdájához igazolt, ahol az ifjúsági korosztályos csapatokban futballozott. Tizenhét évesen a Sahtyor Donyeck játékosa lett. Az ukrán élvonalban a 2014/15-ös idényben mutatkozott be a Hoverla Ungvárnál töltött kölcsönjátéka során. A Sahtyorhoz való visszatérését követően az ifjúsági csapatokban szerepelt, többször pályára lépett az UEFA Ifjúsági Ligában is. Különböző korosztályos válogatottakban is képviselte Ukrajnát, 2014-ben részt vett az U19-es Eb-n, egy évvel később a 20 éven alatti világbajnokságon a kieséses szakaszba jutott országával. A Zirka Kropyvnyckyj együttesénél töltött kölcsönjátéka alatt a Slovan Liberec nézte ki őt, ahova 2018 februárjában igazolt. A Ještěd alatt eltöltött három sikeres évet követően a Slavia Prágához szerződött. A piros-fehérek mezében egy bajnoki címet és két cseh kupagyőzelmet ünnepelhetett. A cseh és az ukrán élvonalban együttesen több mint 160 alkalommal lépett pályára, további 26-szor az európai kupaporondon is lehetőséget kapott.

Kacharaba 2021 őszén mutatkozott be hazája felnőttválogatottjában, ehhez 2022-ben további két rajtot tett hozzá.

„Az idény elején megsérültem, kevesebbet játszottam, ráadásul a szerződésem is lejárt, ezért úgy éreztem, változásra van szükségem. Két ajánlatom volt: az egyik a koreai bajnokságból, a másik a DAC-tól. Dunaszerdahely mellett döntöttem, mert mentalitásban közelebb áll hozzám és mindig a legmagasabb célokat tűzi ki maga elé, akárcsak a Slavia. Bízom benne, hogy mindannyian jó munkát végzünk majd és új szintre emeljük a klubot. Energiával telten és motiváltan érkezem, hogy a gárda segítségére legyek. Mindig teljes erőbedobással futballozom, igyekszem a maximumot nyújtani a pályán. Ugyanezt próbálom hozni itt is, hogy a szurkolók élvezzék a játékomat és a csapat teljesítményeit. Számomra most az a fontos, hogy egész mérkőzéseket abszolváljak és hogy ezeken minőséget mutassak, mert szeretnék visszakerülni a válogatottba. Remélhetőleg segítek a DAC-nak, a DAC pedig nekem” – állapította meg a szerződése aláírását követően a 189 cm magas középső védő, aki a 33-as számú mez tulajdonosa lesz.

„Taras rengeteg tapasztalattal rendelkezik. Vezéregyéniség, akivel azonnali erősítésként számolunk. Egy gyors középső védőről van szó, aki képes feljebb lépve is jól futballozni és a magas letámadásnál a csapat segítségére lenni. Nagyon boldogok vagyunk, amiért a Slaviánál eltöltött időszaka után Taras a mi ajánlatunkat fogadta el. Sok sikert kívánok neki sárga-kékben” – jegyezte meg a DAC ügyvezető igazgatója, Jan Van Daele.



(dac1904.sk)