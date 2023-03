Ružomberok-DAC - Guľa: "Nem bánnám, ha holnap véget érne a bajnokság"

Adrian Guľa (DAC 1904): „Rendkívül értékes győzelmet arattunk egy jó meccsen. Harcias volt mindkét fél, és fontos siker ez a srácok számára, akik ismét megmutatták, hogy működik a csapatszellem. Nagyon sokat dolgoztunk a győzelemért, és a csereként beálló Krstović, Nebyla és Ramadan is remekül lépett be a játékba. Képesek voltak megemelni a támadásaink színvonalát, amiért nagyon hálás vagyok. Örülünk a győzelemnek, gratulálok a csapatnak, szurkolóinknak pedig köszönöm a támogatást. Boldogok vagyunk, mert ebben a stadionban nem olyan könnyű győzni. Nem bánnám, ha holnap véget érne a bajnokság, de a viccet félre téve: ez a részeredmény még nagyobb motivációt ad nekünk a folytatáshoz. Ez a siker a közös csapatmunkának köszönhető, amely az egész klubban érezhető. Tíz meccs vár még ránk, sikerre éhesnek, szervezettnek és alázatosnak kell maradnunk, és keményen kell dolgoznunk tovább. Bízom benne, hogy a szurkolók támogatásával és kiváló csapatszellemmel sikeresen vesszük a következő akadályokat is. A következő mérkőzésre koncentrálunk.”

Peter Struhár (Ružomberok): „Egyetértek a kollégámmal abban, hogy jó mérkőzést láttunk. Taktikai szempontból nagyon jól kivitelezett meccs volt, melyen megmutatkozott a vendégek részéről a minőség. Ismét bizonyítottak, miért az övék a legjobb védelem a bajnokságban. Egyetlen nagyobb hibát sem vétettek hátul. Mi a saját lehetőségeinknek megfelelően igyekeztünk játszani. Úgy érzem, valamelyest sikerült tompítanunk az ellenfél minőségi játékát. Jól léptük be a mérkőzésbe, pontrúgásokkal próbálkoztunk, és sikerült kellemetlen helyzeteket teremtenünk az ellenfél tizenhatosában. A minőség azonban megmutatkozott. Bejött Krstović, és azonnal két helyzetet teremtett. A sorsdöntő gól előtt három hibát is elkövettünk, és egy ilyen ellenfél, mint a DAC, ezt ki is használta. A fiúk küzdöttek az egész meccsen, kár, hogy a fiatal játékosaim nem tudták kihasználni a helyzeteiket, s így végül pont nélkül maradtunk.”



(dac1904.sk)