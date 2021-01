Profi szerződést kapott a DAC 18 éves neveltje, Bögi Ferenc

Bögi Ferenc ötévesen viselte először a DAC mezét, hivatalosan egy évvel később lépett be a klub kötelékébe. Mindegyik korosztályos együttesben a csapat húzóemberei közé tartozott. Jelenleg a tizenkilenc éven alatti gárda tagja, ám a mostani téli felkészülést a somorjai farmcsapatunk felnőttjeivel kezdte meg. Több felkészülési mérkőzésen is pályára lépett már DAC A-csapatában, a 2020-as ősz utolsó két fordulójában pedig a kispadról tapasztalhatta meg a Fortuna Liga hangulatát.

Fecó a szurkolóink számára az év, illetve a szezon legszebb góljáról folyó szavazásokról is ismert. 2016 tavaszán ő gyűjtötte be a legtöbb szavazatot, máig egyetlen akadémistaként végzett az élen. Egyébként akkor az U14-es gárda futballistájaként győzedelmeskedett egy olyan gólnak köszönhetően, amely még a MOL Arénára való átépítése előtt a legutolsó volt az öreg stadionban.

Az utánpótlás-válogatott a napokban aláírta első professzionális szerződését, amely 2023. június 30-ig érvényes.

„Ez egy nagyon fontos lépés számomra, hiszen gyermekkoromtól a DAC futballistája vagyok. Nagyon boldog vagyok, ugyanakkor ez egy további motivációt jelent, hogy megküzdjek a helyemért a csapatban” – nyilatkozta a tizennyolc esztendős futballista, aki örül annak, hogy a Somorjával készülhet. „Bízom benne, hogy megkapom a lehetőséget a második ligában való szereplésre, ami tizennyolc évesen nagyon jó lenne a további fejlődésem szempontjából. A felnőttekkel végzett edzésmunka szintén komoly iskola. Egyértelmű célom az elkövetkező évekre, hogy bekerüljek a felnőtt A csapat keretébe és szeretném a legfelső szinten képviselni a nevelőegyesületemet.”

A tavalyi szezonban a tizenkilenc éven alatti együttesnél az a Michal Kuruc edzette Bögit, aki ezekben a napokban ideiglenesen a somorjai gárda szakmai munkáját is vezeti, így ismét találkozhatott az edző és tanítványa. „Fecó az Akadémiánk legtehetségesebb növendékei közé tartozik, a pályán folyamatosan jó teljesítményt nyújt. Érdekesség, hogy több poszton is bevethető. Többségében támadó középpályásként kap szerepet, de balhátvédként és szélsőként is hasznos tagja volt a csapatnak. Képes nagyobb távolságokból gyönyörű gólokat szerezni, amit az is alátámaszt, hogy minden évben jelen van a legszebb DAC-gólért folyó szavazáson. Az utóbbi időben már a felnőttfutball világában mozog – akár a DAC felnőttjeiről, vagy a somorjai farmcsapatról legyen is szó. Az elmúlt két évben bemutatkozhatott az U18-as és az U19-es szlovák válogatottban is. Bízunk a képességeiben és reméljük, hogy a professzionális labdarúgásban is sikeres lesz” – mondta Bögiről a MOL Akadémia szakmai igazgatója.

„Bögi az elmúlt hónapokban is töretlenül fejlődött a bonyolult időszak ellenére is. Megkapta az esélyt, hogy a Somorja, illetve a DAC felnőttjeivel gyakorolhasson és pályára léphessen a felkészülési mérkőzéseken, ő pedig sosem okozott csalódást. Bögi egy intelligens és sokoldalú futballista. Boldogok vagyunk, amiért egy professzionális szerződéssel díjazhattuk és türelmetlenül várjuk a fejlődését jelenleg a Somorja, később pedig a DAC színeiben” – tette hozzá Jan Van Daele, a DAC sportigazgatója.



(dac1904.sk)