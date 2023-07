Partizan Belgrádból igazolt kapust a DAC (VIDEÓ)

Aleksandar Popović a formalitások elsimítását követően a DAC legújabb erősítése lett. A huszonhárom éves szerb kapus a Partizan Belgrádtól érkezik Dunaszerdahelyre, a kontraktusa a 2025/26-os idény végéig szól.

Az Užice városából származó hálóőr az ottani FK Sloboda csapatánál kezdte a pályafutását. 2015-től a belgrádi Partizan kötelékébe került, ahol az összes ifjúsági korosztályos kategóriát végig járta, eljutva egészen a felnőttekig. 2017 és 2018 őszén is az akkor a második ligában szereplő FK Teleoptik Zemun gárdájánál védett kölcsönben.

A szerb élvonalban a 2019/20-as szezon utolsó fordulójában mutatkozott be, a következő idényben már ő volt a Partizan első számú kapusa és további 21 találkozón szerepelt. Az azt követő két évadban összesen 45 bajnoki összecsapáson lépett pályára, így a szerb SuperLigában 67 találkozó áll a neve mellett. A Partizannal kétszer nyert Szerb Kupát (2018, 2019).

2021 júliusában első alkalommal mutatkozhatott be az európai kupaporondon, erre a pillanatra pedig a DAC szurkolói is jól emlékezhetnek, hiszen az EKL dunaszerdahelyi visszavágóján Balić büntetőjét hárította. Az európai kupasorozatokban összesen 25 mérkőzésen védett, ezek közül 19-en a csoportkörben és a kieséses szakaszban.

A jó testfelépítésű, 190 cm magas hálóőr az U16-os korosztálytól az összes szerb ifjúsági válogatottnak a tagja volt, 2016-ban a 17 éven alatti Európa-bajnokságon is védett. 2021 januárjában a felnőtteknél is pályára került, amikor is a Panama elleni felkészülési találkozón a nyártól az AS Trencsént irányító Ilija Stolica adott neki lehetőséget.