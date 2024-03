Niké-szombat, rájátszás, 1. forduló: Kis híján elszórakozta a győzelmet a Žilina, előnyben a besztercebányaiak

Kis híján belefutott a késbe a Žilina, amely Bakaľa öngóljával, valamint Bile és Gidi góljával már az első játékrészben 3:0-ra vezetett a Podbrezová ellen. A vendégek viszont a második félidőben előbb Kováčik büntetőjével szépítettek, majd Ridwan találatával felzárkóztak egy gólra. Az egyenlítés viszont már nem jött össze, így a Žilina otthon tartotta a három pontot és bebiztosította második helyét a tabellán.

Az alsóházban nem hozott gólt a Košice és a Trenčín összecsapása, a Banská Bystrica viszont győzni tudott Skalicán. A vendégek a DAC-tól kölcsönben szereplő Veselovský révén szerezték meg a vezetést az első félidő végén, majd a fordulást követően Rymarenko növelte kétgólosra csapata előnyét. A Skalica erejéből már csak a szépítésre futotta Krčík révén. A Banská Bystrica így előnybe került a Trenčínnel szemben a 7. helyért folyó harcot illetően.

A Michalovce egy héttel ezelőtt a ViOn kitömésével szerezte meg szezonbeli első győzelmét, most pedig a másodikat könyvelhette el azzal, hogy Aranyosmaróton is jobbnak bizonyult. A gól nélküli első félidőt követően van Kessel a 63. percben szerezte meg a vendégvezetést, majd a hajrában Šimko biztosította be a győzelmet. A Zlaté Moravce reménytelenül és nyeretlenül utolsó, míg a Michalovce lassan elkezdett felzárkózni az alsóház középmezőnyére.



A szombati eredmények:

Felsőház:

MŠK Žilina – FK Železiarne Podbrezová 3:2 (3:0)

Gólszerzők: 3. Bakaľa (öngól), 31. Bile, 44. Gidi – 52. Kováčik (11-esből), 76. Ridwan



Alsóház:

FC Košice – AS Trenčín 0:0

MFK Skalica – MFK Dukla Banská Bystrica 1:2 (0:1)

Gólszerzők: 76. Krčík – 39. Veselovský, 54. Rymarenko

FC ViOn Zlaté Moravce – MFK Zemplín Michalovce 0:2 (0:0)

Gólszerzők: 63. van Kessel, 82. Šimko



A pénteki eredmény:

Felsőház:

MFK Ružomberok – ŠK Slovan Bratislava 0:1 (0:1)

Gólszerző: 45+1. Marcelli



A forduló további programja:

Felsőház:

Március 10. (vasárnap)

FC Spartak Trnava – FC DAC 1904 (17:30)



A bajnokság állása:

Felsőház:

Alsóház:

Góllövőlista:

Polievka (B. Bystrica) – 11 gól

Čavrić (Slovan) – 9 gól

Rymarenko (B. Bystrica) – 9 gól

D. Ďuriš (Žilina) – 9 gól

Barseghyan (Slovan) – 8 gól

Strelec (Slovan) – 8 gól

Marcin (Michalovce) – 8 gól



