Niké-liga, rájátszás, 6. forduló: Elbukta a Slovan elleni rangadót a Spartak és a második helye is veszélybe került

Bár a Slovan már bajnokként érkezett Nagyszombatba, biztosra lehetett venni, hogy nem veszi majd félvállról a rangadót. Ehhez képest a hazaiak hamar megszerezték a vezetést: a 14. percben a pozsonyi védelem hibáját kihasználva a veterán Ďuriš talált be fejjel. A Spartak jó úton járt, hogy még jobban bebetonozza magát a második helyre, ám a második játékrészben fordult a kocka. Rögtön a félidő elején Barseghyan egyenlített – első próbálkozása még kijött Takáč kapusról, az ismétlésnél viszont már nem hibázott. A Slovan sokkal pontosabban játszott a második félidőben, ennek pedig az lett az eredménye, hogy a hajrában az állást is megfordította Vojtko révén. Mint később kiderült, ez egyben a három pontot is jelentette a vendégek számára.

Vereségével ismét veszélybe került a Spartak második helye, a harmadik Žilina ugyanis lőtávolságon belülre került.



A vasárnapi eredmény:

Felsőház:

FC Spartak Trnava – ŠK Slovan Bratislava 1:2 (1:0)

Gólszerzők: 14. Ďuriš – 47. Barseghyan, 83. Vojtko



A szombati eredmények:

Felsőház:

FC DAC 1904 – MFK Ružomberok 0:0

FK Železiarne Podbrezová – MŠK Žilina 1:2 (0:1)

Gólszerzők: 90. Kabongo – 45+1. Sauer, 84. Sauer



Alsóház:

MFK Zemplín Michalovce – MFK Skalica 1:3 (1:1)

Gólszerzők: 35. Niarchos – 10. Černek, 59. Smékal, 80. Morong

FC ViOn Zlaté Moravce – MFK Dukla Banská Bystrica 0:1 (0:0)

Gólszerző: 56. Považanec



A pénteki eredmény:

Alsóház:

AS Trenčín – FC Košice 1:2 (0:0)

Gólszerzők: 90. Donkor – 69. Qose, 90+8. Fabiš



A bajnokság állása:

Felsőház:

Alsóház:

Góllövőlista:

Barseghyan (Slovan) – 11 gól

Polievka (B. Bystrica) – 11 gól

Rymarenko (B. Bystrica) – 11 gól

M. Ďuriš (Spartak) – 10 gól

Strelec (Slovan) – 9 gól

Čavrić (Slovan) – 9 gól

D. Ďuriš (Žilina) – 9 gól

Marcelli (Slovan) – 9 gól

Marcin (Michalovce) – 8 gól

Medved (Košice) – 8 gól

(tt)