Niké-liga, rájátszás, 5. forduló: Nagyszabású ünneplést rontana el a DAC Pozsonyban

Amilyen rosszul indult a rájátszás a dunaszerdahelyi sárga-kékek számára, annál inkább kezdik összekapni magukat az elmúlt időben. A nagyszombati 0:3 után sokan azt hihették, hogy a csapatnak nem lesz keresnivalója a dobogóért folyó küzdelemben, a helyzet viszont teljesen megváltozott. A DAC ugyan elkezdte gyűjtögetni a pontokat (Žilina 2:1, Ružomberok 1:1), a játék képe még mindig hagyott némi kívánnivalót maga után. Legutóbb viszont már ezen a téren is volt minek örülni a MOL Arénában: a DAC negyedórányi játék után már 3:0-ra vezetett a Podbrezová ellen, a vendégek erejéből végül csak a szépítésre futotta. Győzelmének, valamit a zsolnaiak gyengélkedésének köszönhetően a DAC beérte pontszámban a sárga-zöldeket és felállhatott a dobogó legalsó fokára. A dunaszerdahelyiek számára innentől kezdve tehát a harmadik hely megtartása lehet a fő cél, de, ha mernek nagyot álmodni, akkor akár a másodikat is célba vehetik – a Spartak csupán négy pontra van tőlük. Viszont azt is érdemes figyelembe venni, hogy alulról a Žilinával és a Ružomberokkal szemben is lőtávolságon belül van a DAC, így tehát még szoros küzdelem várható a dobogós helyekért.

A csallóköziek hétvégén a listavezető Slovan Bratislava otthonába látogatnak, a pozsonyiak szempontjából pedig kulcsfontosságú mérkőzés következik. Jelenleg hat fordulóval a bajnokság vége előtt 18 pont az előnyük, így akár már egy döntetlennel is begyűjtenék sorozatban hatodik bajnoki aranyukat, ami egyúttal a jubileumi harmincadik lenne a klub történetében. Az égszínkékek minden vágya, hogy saját közönségük előtt ünnepelhessenek, mivel az elmúlt öt bajnoki elsőségüket rendre idegenben biztosították be – kétszer Zsolnán, egyszer-egyszer pedig Aranyosmaróton, Rózsahegyen és Besztercebányán. A fővárosban tehát nagyszabású ünnepségre készülnek, ezt viszont a DAC nagyon szívesen elrontaná.

„Szerintem, mint általában a rangadók, a mostani is háromesélyes. Fontos összecsapás előtt állunk, szükségünk van a pontokra a dobogóért folyó harcban. Szeretnénk az európai kupaindulást jelentő helyen végezni, a Slovan pedig matematikailag is bebiztosíthatja a bajnoki címét, így a meccs mindkét csapat számára komoly jelentőséggel bír. Jó irányba haladunk, a legutóbbi két-három találkozón változtattunk egy picit a taktikai felállásunkon, amelynek köszönhetően a csapat minden meccsből képes önbizalmat meríteni. Tudjuk, mit kell tennünk, de ehhez ki kell elemeznünk a hazaiak játékát. Győzni utazunk Pozsonyba”

– idézi a DAC hivatalos oldala a csapat hálóőrét Aleksandar Popovićot. Hozzátette, nem titkolt szándékuk, hogy megakadályozzák a pozsonyiak ünneplését, ezt viszont csak győzelemmel tudják elérni.

Nehezen indult a Slovan bajnoki idénye (döntetlen a kassaiak és a besztercebányaiak ellen), de aztán szépen felvette a fonalat, az alapszakasz végére 16 pontos előnyt dolgozott magának ki, miközben 22 bajnoki mérkőzéséből 18-at megnyert. A Konferencia Ligában is megélte a tavaszt, viszont a nyolcaddöntőért rendezett play-off körben az osztrák Sturm Graz simán kiejtette. Az égszínkékek annál is inkább vágyódnak az újabb bajnoki címre, hogy idén sem tudnak majd duplázni, ugyanis a Slovnaft Cup negyeddöntőjében hazai közönség előtt maradtak alul a Podbrezovával szemben.

Ami a DAC és a Slovan szezonbeli egymás elleni mérkőzéseit illeti: a sárga-kékek voltak az egyetlenek, akik az alapszakaszban le tudták győzni a listavezetőt – Gouré, Čermák és Gavrić találatával már kevesebb mint egyórányi játék után 3:0 virított az eredményjelzőn, a vendégek részéről pedig csak a szépítés jött össze. A találkozó arról is emlékezetes marad, hogy miután a Slovan megkapta a harmadik gólt, a pozsonyi szurkolók látványosan kivonultak a vendégszektorból. A téli szünet előtt rendezett visszavágót a Slovan nyerte: Tolić első félidei találatára a szünet előtt még válaszolni tudott Trusa, a horvát játékos második félidőben szerzett találata viszont már három pontot ért a fővárosiaknak. Nem lesz könnyű dolguk a sárga-kékeknek, ugyanis utoljára még 2021 májusában, Németh Antal irányításával tudtak nyerni Pozsonyban, azóta öt vendégjátékuk során kétszer döntetleneztek, háromszor pedig kikaptak.

A két csapat egymás elleni mérkőzései az alapszakaszban:

A gyenge eredmények miatt elköszöntek Zsolnán Jaroslav Hynek vezetőedzőtől, akinek a helyét Michal Ščasný vette át. Az ő feladata lesz, hogy legalább a dobogóra vezesse a csapatot, ehhez pedig első körben az ugyancsak a felsőbb pozíciókra pályázó Ružomberok ellen kell elérnie jobb eredményt. A zsolnaiaknak alaposan össze kell kapniuk magukat, ugyanis aktuális ellenfelük 2024-ben játszott nyolc bajnokijából hatot megnyert.

A Podbrezovából látványosan kezd elfogyni a szufla, utóbbi hét bajnokiján nyeretlen maradt, miközben ötmeccses vereségszériát húz a ligában. A második helyen álló nagyszombatiak mindent megtesznek majd azért, hogy ezt a sorozatot tovább növeljék.

A besztercebányaiak nyolcpontos előnnyel magabiztosan vezetik az alsóházat, hétvégén pedig a bennmaradásért küzdő nagymihályiak ellen kell majd megizzadniuk. A trencséniek a sereghajtó Zlaté Moravce vendéglátójaként szakítanák meg hét meccs óta tartó nyeretlenségi szériájukat, az újonc kassaiak pedig a Skalicát fogadva gyűjtenének fontos pontokat a kiesőzóna elkerülése érdekében.



A rájátszás 5. fordulójának programja:

Felsőház:

Április 12. (péntek)

MŠK Žilina – MFK Ružomberok (17:30)



Április 13. (szombat)

ŠK Slovan Bratislava – FC DAC 1904 (15:30)



Április 14. (vasárnap)

FK Železiarne Podbrezová – FC Spartak Trnava (17:30)



Alsóház:

Április 13. (szombat)

AS Trenčín – FC ViOn Zlaté Moravce (18:00)

FC Košice – MFK Skalica (18:00)

MFK Dukla Banská Bystrica – MFK Zemplín Michalovce (18:00)



A bajnokság állása:

Felsőház:

Alsóház:

Góllövőlista:

Polievka (B. Bystrica) – 11 gól

Rymarenko (B. Bystrica) – 11 gól

Barseghyan (Slovan) – 10 gól

Strelec (Slovan) – 9 gól

Čavrić (Slovan) – 9 gól

M. Ďuriš (Spartak) – 9 gól

D. Ďuriš (Žilina) – 9 gól

Marcelli (Slovan) – 9 gól

Marcin (Michalovce) – 8 gól

Medved (Košice) – 8 gól

(tt)