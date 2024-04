Niké-liga, rájátszás, 4. forduló: A dobogót ostromolja hétvégén a DAC a MOL Arénában

A sárga-kékek felemásan szerepelnek eddig a rájátszásban. A Spartak elleni 0:3 után nem uralkodott jó hangulat a csapat körül, ezt pedig a szurkolók demonstrációja bizonyította leginkább, akik a Žilina elleni soron következő hazai bajnokin nem foglalták el a stadion B szektorának közepét, hanem csendben nézték az összecsapást. A sárga-kékek 2:1-es győzelemmel engesztelték ki a közönséget, de ez nem adott újabb lendületet a csapatnak, amely ezt követően Rózsahegyen játszott 1:1-es döntetlent. A zsolnaiak botladozásának köszönhetően a DAC lőtávolságba került a harmadik helyet illetően, és már a hétvégi fordulót követően fel is léphetne rá. Ehhez viszont le kell győzni az idei szezon legkiszámíthatatlanabb csapatát, a Podbrezovát.

A vasgyáriak a tavalyi szezon meglepetését okozták azzal, hogy újoncként a negyedik helyen zártak a bajnokságban, és az új idényt sem kezdték rosszul – első három bajnokijukat megnyerték. Az ősz folyamán hozták a pontokat a papíron gyengébb csapatok ellen, de olykor az erősebbeket is megszorongatták. Jó példa erre a Slovan, amely egy 6:0-s diadal mellett kétszer csak a hosszabbításban szerzett gólokkal tudta legyőzni a Podbrezovát, a Slovnaft Cup negyeddöntőjében pedig alul is maradt vele szemben, méghozzá Pozsonyban. Tavasszal a tűzzel játszottak a vasgyáriak, ugyanis közel álltak hozzá, hogy az alsóházba szoruljanak, az alapszakasz utolsó fordulójában ráadásul ki is kaptak a Ružomberoktól. Szerencséjükre a Trenčín és a Banská Bystrica is elszalasztotta a meccslabdát, így a vereség ellenére bejutottak a felsőházba. A rájátszásban egyelőre nem megy a játék – három mérkőzésből hármat elveszítettek, nyeretlenségi szériájuk pedig már hat mérkőzés óta tart. Mondhatnánk azt, hogy a Podbrezová innentől kezdve a kupa megszerzésére összpontosít, de ott sem áll jól a szénája, ugyanis a hétközi elődöntőben 0:1-es vereséget szenvedett Nagyszombatban, így hátrányból várja a visszavágót.

Taras Kacharaba, a DAC ukrán védője nehéz mérkőzésre számít egy olyan csapat ellen, amelynek megvannak a saját céljai.

„Szervezetten futballoznak, jól összerakott csapatról beszélünk, minőségi futballistákkal és edzővel. Nekünk azonban a saját játékunkra kell összpontosítanunk, agresszívnek kell lennünk. Mindegyik mérkőzésen igyekszünk dominálni, megtartani a labdát. Viszont vannak olyan esetek is, amikor okosabban kell futballoznunk, mint például a rózsahegyi első félidő során, amikor az ellenfél birtokolta többet a labdát. A félidei szünetben vezettünk, de a második játékrészben jött egy pontrúgás, amelyből megszületett a hazaiak parádés egyenlítő találata. A Podbrezová ellen agresszívnek és főleg szervezettnek, egységesnek kell lennünk. Ha küzdeni fogunk egymásért, akkor bizonyosan otthon tartjuk a pontokat”

– idézi a játékost a DAC hivatalos oldala.

A dunaszerdahelyiek eddig kétszer mérettették meg magukat aktuális ellenfelükkel az idényben: legutóbb gól nélküli döntetlen született Podbrezován, míg tavaly októberben úgy győzött 3:2-re a DAC hazai pályán, hogy 75 percnyi játék után már három góllal vezetett, ám a vendégek hét perc alatt feljöttek egyre. Az egyenlítés végül már nem jött össze a részükről. A Podbrezová legutóbb tavaly áprilisban győzte le saját közönsége előtt a sárga-kékeket (sokan azt mondják, hogy ezen a mérkőzésen úszott el a DAC bajnoki címe), míg a dunaszerdahelyiek utoljára 2018 júliusában tudtak ellenfelük otthonában győzni. Azóta háromszor jártak Podbrezován, az említett vereség mellett pedig kétszer gól nélküli döntetlent játszottak.

A két csapat egymás elleni mérkőzései az alapszakaszban:

A forduló rangadójára már pénteken sort kerítenek: a tavasszal csak vergődő zsolnaiak a listavezető Slovan fogadják. A két együttes a 2024-es évben már kétszer találkozott – egyszer-egyszer a bajnokságban és a kupában –, és mindannyiszor a pozsonyiak örülhettek. A fővárosiak előnye tetemes, a zsolnaiaknak viszont, ha dobogós helyben gondolkodnak, akkor mindképp össze kell kapniuk magukat a szezon hátralévő részére.

Nehéz mérkőzésre számíthat a Spartak Trnava Rózsahegyen. Mindkét együttes a Slovnaft Cupban aratott győzelemmel hangolt a hétvégi bajnoki fordulóra. A rózsahegyiek gyakorlatilag már a döntőben érezhetik magukat, ugyanis öt gólt lőttek a Lipany otthonában. Lőtávolságon belül vannak a negyedik helyezett DAC-cal szemben, jelenleg pedig még a harmadik Žilina is behozhatónak tűnik, így nem veszik majd félvállról az összecsapást. A Spartak legutóbb biztos előnyt dolgozott ki magának a második helyen, amit most még inkább bebetonozna.

Az alsóház éllovasa, a Banská Bystrica alaposan meglépett a többiektől, a hétvégén Kassáról hozna el újabb pontokat. A hat bajnoki óta nyeretlen Trenčínnek nem lesz könnyű dolga a bennmaradásért küzdő Michalovce otthonában. A reménytelenül utolsó és még mindig nyeretlen Zlaté Moravce célja a tisztes helytállás lehet Skalicán.



A rájátszás 4. fordulójának programja:

Felsőház:

Április 5. (péntek)

MŠK Žilina – ŠK Slovan Bratislava (17:30)



Április 6. (szombat)

MFK Ružomberok – FC Spartak Trnava (15:00)



Április 7. (vasárnap)

FC DAC 1904 – FK Železiarne Podbrezová (17:30)



Alsóház:

Április 6. (szombat)

MFK Skalica – FC ViOn Zlaté Moravce (18:00)

MFK Zemplín Michalovce – AS Trenčín (18:00)

FC Košice – MFK Dukla Banská Bystrica (18:00)



A bajnokság állása:

Felsőház:

Alsóház:

Góllövőlista:

Polievka (B. Bystrica) – 11 gól

Rymarenko (B. Bystrica) – 11 gól

Strelec (Slovan) – 9 gól

Čavrić (Slovan) – 9 gól

M. Ďuriš (Spartak) – 9 gól

D. Ďuriš (Žilina) – 9 gól

Barseghyan (Slovan) – 8 gól

Marcin (Michalovce) – 8 gól

Marcelli (Slovan) – 8 gól

Medved (Košice) – 8 gól

(tt)