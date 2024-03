Niké-liga, rájátszás, 3. forduló: Revanssal szerezné vissza a szurkolók bizalmát a DAC

Ráfért a szünet a DAC-ra, ugyanis így Xisco Muñoz vezetőedzőnek volt ideje rendet tenni a soraiban. A sárga-kékek finoman szólva sincsenek jó formában tavasszal: a Skalica legyőzése, valamint a nagyszombati diadal után a szurkolók azt hihették, hogy végre örömteli mérkőzéseknek néznek elébe, de pont az ellenkezője érvényesült. A Podbrezová elleni döntetlen után kezdtek megmutatkozni az első jelek. Szinte csak a csodának köszönhető, hogy a Žilina elleni hazai bajnokit sikerült döntetlenre menteni, mert ha a vendégek egy picit jobban kihasználják helyzeteiket, akkor akár 4-5 góllal is távozhattak volna. Nagyszombatban aztán jött a totális csőd: a három héttel korábbi meglepetéshez képest a DAC sima 0:3-as vereséget szenvedett, és csak Popović kapusnak köszönhető, hogy a hazaiak győzelme nem lett nagyobb arányú (a dunaszerdahelyiek hálóőre az utolsó percekben büntetőt hárított). A válogatott szünet előtti hazai bajnokiját ugyan sikerült megnyernie a DAC-nak: a kaotikus találkozón, amelyen egy-egy gólt mindkét oldalon elvett a játékvezető, valamint a VAR többször is közbelépett, a dunaszerdahelyiek megtalálták az ellenszert a zsolnaiakra, de a játék ezúttal sem volt meggyőző. Ezt pedig a szurkolók is a csapat tudtára adták – az egész mérkőzés ideje alatt üres volt a B-közép, szurkolásnak pedig hangját nem lehetett hallani.

Kíváncsian várhatjuk tehát, hogy az elmúlt két hétben mit sikerült kieszelnie a DAC vezetőedzőjének annak érdekében, hogy a csapat visszaszerezze a szurkolók bizalmát.

Bár a rájátszásban már minden találkozó amolyan kisebb döntőnek számít, hiszen a felsőházban a bajnokság legjobb csapatai találkoznak, a DAC-ra nem vár könnyű feladat, ugyanis annak a Ružomberoknak az otthonába látogat, amit akár a tavasz csapatának is nevezhetnénk. A rózsahegyiek gyengécskén kezdték a bajnokságot, olykor könnyű pontokat hullajtottak. A Podbrezová elleni 0:5 után aztán megköszönték Peter Tomko vezetőedző eddigi munkáját, helyét pedig Ondřej Smetana vette át. Eleinte az ő irányítása alatt sem szállította a jó eredményeket a csapat, amely így az alsóházban telelt, minimális eséllyel a felsőházban való részvételre. A sikeres téli felkészülés (öt mérkőzésből négy győzelem) után viszont tavasszal rakétarajtot vett a Ružomberok. A bajnokságban sorozatban négy győzelmet aratott, aminek köszönhetően egy hajszállal, de bejutott a felsőházba, míg a Slovnaft Cup negyeddöntőjében szintén győzni tudott épp a DAC vendégeként. A rájátszást egy Slovan elleni vereséggel kezdte, legutóbb viszont kapott gól nélkül tudott győzni Podbrezován, ezzel lőtávolságba került a sárga-kékekkel szemben.

Az említett kupatalálkozón kívül a DAC és a Ružomberok kétszer találkozott idén a bajnokságban, és mindkét összecsapás 1:1-es döntetlennel végződött. Érdemes megjegyezni, hogy ezeken a találkozókon mindannyiszor a rózsahegyiek szerezték meg a vezetést, a dunaszerdahelyieknek pedig futniuk kellett az eredmény után – a MOL Arénában például Barišić csak a 94. percben tudott egalizálni. A DAC utoljára tavaly márciusban tudott idegenben nyerni aktuális ellenfele ellen, míg a rózsahegyiek egy évvel korábban tudtak utoljára nyerni hazai környezetben a sárga-kékekkel szemben.

A DAC jelenleg négy pontra van a harmadik helytől és ötre a másodiktól, és mivel még bőven van hátra mérkőzés, egyértelműen elérhető számára a dobogó. Ez az, ami motiválhatja a játékosokat, valamint az, hogy lehetőségük nyílik visszavágni a Ružomberoknak a kupabúcsúért.

A két csapat egymás elleni mérkőzései az alapszakaszban:

A forduló rangadóját Nagyszombatban rendezik, ahol a második Spartak a harmadik Žilinát fogadja. Egyik csapat sem kezdte jól a tavaszt, de mintha a piros-feketék már kezdenének kilábalni a gödörből. Ha a sosonok játékban akarnak maradni a második helyért, akkor legalább egy pontot zsákmányolniuk kell hétvégén. A Slovan nemrég épp a Podbrezová ellen elszenvedett hazai vereséggel esett ki a Slovanft Cupból, hétvégén most lehetősége nyílik visszavágni érte. Kell is a győzelem a pozsonyiaknak – nem mintha, a 15 pontos előnyük nem lenne így is elég tetemes, de mivel legutóbb a Spartak Trnava ellen is alulmaradtak saját közönségük előtt, lesz miért kiengesztelniük a szurkolóikat. A Podbrezová a kupabravúrt leszámítva nincs túl jó formában, jelenleg ötmeccses nyeretlenségi szériát húz.

Az alsóházban is rangadót rendeznek a hétvégén, ugyanis a hetedik Banská Bystrica a nyolcadik Trenčínt fogadja. A katonacsapat mondható a találkozó favoritjának, hiszen amellett, hogy a hazai pálya előnyét élvezhetik, ellenfelük öt meccs óta nyeretlen a bajnokságban. A Michalovce sorozatban három győztes bajnokit tudhat maga mögött – a negyediket Skalicán gyűjtenék be. A sereghajtó és még mindig nyeretlen Zlaté Moravce a Košice ellen próbálja megtörni szerencsétlen sorozatát, ám ehhez az újoncnak is lesz egy-két szava, hiszen az osztályozós pozíció elől menekülve szüksége van a pontokra.



A rájátszás 3. fordulójának programja:

Felsőház:

Március 29. (péntek)

MFK Ružomberok – FC DAC 1904 (17:30)



Március 30. (szombat)

ŠK Slovan Bratislava – FK Železiarne Podbrezová (17:30)



Március 31. (vasárnap)

FC Spartak Trnava – MŠK Žilina (17:30)



Alsóház:

Március 30. (szombat)

MFK Skalica – MFK Zemplín Michalovce (15:00)

MFK Dukla Banská Bystrica – AS Trenčín (15:00)

FC ViOn Zlaté Moravce – FC Košice (15:00)



A bajnokság állása:

Felsőház:

Alsóház:

Góllövőlista:

Polievka (B. Bystrica) – 11 gól

M. Ďuriš (Spartak) – 9 gól

Čavrić (Slovan) – 9 gól

Rymarenko (B. Bystrica) – 9 gól

D. Ďuriš (Žilina) – 9 gól

Barseghyan (Slovan) – 8 gól

Strelec (Slovan) – 8 gól

Marcin (Michalovce) – 8 gól

(tt)