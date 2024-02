Niké-liga, 21. forduló: Egy fontos lépést már megtett a DAC, de még koránt sem dőlhet hátra

Nem túlzás, ha azt állítjuk, hogy a DAC volt az előző forduló győztese. A hétvége előtt még négy csapat, a sárga-kékeken kívül a Banská Bystrica, a Trenčín és a Podbrezová állt azonos pontszámmal a tabella negyedik, ötödik, hatodik és hetedik helyén, és míg utóbbi három csak döntetlenezett, a dunaszerdhahelyiek nyerni tudtak, ezzel pedig feljöttek a negyedik helyre és kétpontos előnyre tettek szert. Xisco Muñoz védenceinek győzelme annál is értékesebb, hogy azt a kerületi rivális nagyszombatiak otthonában sikerült elérni, és nem mellesleg egy pontra megközelítették őket a tabellán.

A DAC tehát kedvező pozícióból várhatja a hétvégi fordulót, de a csapatnál azzal is tisztában vannak, hogy még nem érezhetik biztonságban magukat, hiszen egy kisiklás, valamint a többi eredmény adott alakulása esetén ismét az alsóházban találhatják magukat. Ráadásul vasárnap a Podbrezová otthonába látogatnak, amely jelenleg a hetedik helyen áll és szintén felsőházi ambíciói vannak.

A vasgyáriak tavaly a szezon meglepetését okozták azzal, hogy újoncként a negyedik helyen végeztek és gyakran a papíron esélyesebb csapatokat is megleckéztették. A lendületből az idei szezonra is maradt. Az új idényt három győzelemmel kezdték, és csak a nagyobb erőt képviselő csapatok ellen botlottak. Az ősz nem az elképzeléseik szerint végződött – utolsó hat bajnokijukból négyet elveszítettek. A téli felkészülés felemásra sikeredett: a Podbrezová 4:0-ra győzte le a Liptovský Mikulášt, 2:1-re a Prešovot és 3:2-re az osztrák LASK-ot, viszont utóbbi ellen egy vesztes meccset is elkönyvelhetett (0:1), valamint kikapott két lengyel együttestől, a Cracoviától (0:1) és a Rzeszowtól (0:5) is. A tavaszt a Michalovce legyőzésével kezdte, legutóbb viszont csak döntetlenezni tudott Kassán.

„Az ellenfél otthon futballozik, tehát minden bizonnyal megpróbálják irányítani majd a mérkőzést és magasabb labdatartási arányt produkálni. Viszont mi igyekszünk őket letámadni a saját térfelükön és gólokat lőni ezekből az átmenetekből. Meglátjuk, hogy alakul a mérkőzés, sok függ attól, ki szerzi meg a vezetést, menet közben is lehet változtatni a taktikán. Megpróbáljuk mi meghatározni a meccs iramát, ahogy azt tettük Nagyszombatban is, és megtartani a labdát. Szeretnénk a lehető legtöbb helyzetet kialakítani, de a legfontosabb a védelem, kapott gól nélkül kellene lehozni a találkozót és begyűjteni a három pontot. Megvan a saját minőségünk, sőt az új igazolásaink is egyre jobban veszik fel a ritmust. Jó iramú mérkőzésre számítok, amelyen győzni szeretnénk”

– idézi a DAC hivatalos oldala Aleksandar Popovićot, a csapat hálóőrét.

A DAC és a Podbrezová az aktuális idényben már játszott egy szoros mérkőzést: tavaly októberben a sárga-kékek már 3:0-ra vezettek hazai pályán, a vendégek viszont hét perc alatt feljöttek egy gólra, ezzel izgalmassá téve a meccs végét. A három pont végül Dunaszerdahelyen maradt. A sárga-kékek nem szívesen emlékezhetnek vissza legutóbbi podbrezovái vendégjátékukra: tavaly áprilisban, négy fordulóval a rájátszás vége előtt listavezetőként érkeztek a vasgyáriakhoz, és végül vereséggel távoztak (0:2). Kijelenthető, hogy ez a mérkőzés is hozzájárult ahhoz, hogy elússzon a DAC bajnoki címe, ugyanis a botlást kihasználva a Slovan előzni tudott, az utolsó három fordulóban pedig már nem is adta át az első helyet.

„Egy teljesen más jellegű összecsapásra számítok, mint az eddigiek, hiszen a Podbrezová 3-4-3-as hadrendben futballozik. Viszont szerintem kellő minőséggel, tudással rendelkezünk ahhoz, hogy alkalmazkodni tudjnuk ehhez a felálláshoz, plusz odahaza már játszottunk ellenük, 3:2-es sikert aratva. Nagyon kemény meccs volt, amelyen 3:0-ra vezettünk a nyolcvanadik percig, de nem adták fel és lőttek két gólt. Viszont, ha a megfelelő hozzáállással fogunk futballozni, akkor meglesznek a lehetőségeink, hogy megnyerjük az összecsapást”

– tette hozzá Popović.

Amennyiben a DAC sikerrel veszi a hétvégi összecsapást, bejut a felsőházba, ugyanis az alapszakasz utolsó fordulójában a Podbrezová már semmiképp sem előzhetné meg.

A két csapat egymás elleni mérkőzése az idei szezonban:

Szintén kemény összecsapásra számíthat a szintén a felsőházért harcoló Trenčín és Banská Bystrica. Előbbi hasonló bravúrra készül, mint egy hete a DAC, ugyanis annak a Spartak Trnavának az otthonába látogat, amely elveszítette első két tavaszi bajnokiját, ezzel pedig gyakorlatilag a felsőházi helyezése is veszélybe került. A trencséniek a listavezető Slovant fogadják. A pozsonyiak eleve nem számítanak könnyű ellenfélnek, de mivel csütörtökön kiestek az EKL-ből, minden bizonnyal szeretnék majd kiengesztelni szurkolóikat.

A második helyezett zsolnaiak idén még nyeretlenek, most a Michalovce ellen szakíthatják meg negatív mérlegüket. A Ružomberok még matematikailag odaérhet a felsőházba, de, hogy a végén örülhessenek, számos egyéb feltételnek kell teljesülnie. A tavaszt két győzelemmel indította, és minden esély meg van rá, hogy a sereghajtó Zlaté Moravce otthonából is elhozza a három pontot. Az már eldőlt, hogy a Košice és a Skalica az alsóházban kezdi meg a rájátszást, a bajnokság további szakaszát nézve viszont mindkét csapatnak jól jönne a három pont.



Az alapszakasz 21. fordulójának programja:

Február 23. (péntek)

FC Košice – MFK Skalica (17:30)



Február 24. (szombat)

MŠK Žilina – MFK Zemplín Michalovce (15:00)

FC Spartak Trnava – MFK Dukla Banská Bystrica (15:00)

FC ViOn Zlaté Moravce – MFK Ružomberok (15:00)



Február 25. (vasárnap)

AS Trenčín – ŠK Slovan Bratislava (15:00)

FK Železiarne Podbrezová – FC DAC 1904 (17:30)



A bajnokság állása:

Góllövőlista:

Polievka (B. Bystrica) – 11 gól

Čavrić (Slovan) – 9 gól

D. Ďuriš (Žilina) – 9 gól

Barseghyan (Slovan) – 8 gól

Strelec (Slovan) – 8 gól

Rymarenko (B. Bystrica) – 7 gól

Marcin (Michalovce) – 7 gól

(tt)