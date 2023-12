Niké Liga, 18. forduló: Stílusosabb rangadóval nem is búcsúzhatnánk a 2023-as évtől

Xisco Muñoz eddig veretlen a sárga-kékekkel, három mérkőzésen egy győzelem és két döntetlen a mérlege, és nem mellesleg ezeken a találkozókon a csapat egy gólt sem kapott. Legutóbb sokan minden bizonnyal három pontot vártak a hullámvölgyben lévő Trenčín ellen, ám Barišić 21. percben történő kiállítása alaposan átírta a forgatókönyvet. A DAC a remek védelmének, valamint a trencséniek gyenge helyzetkihasználásának köszönhetően lehozta 0:0-ra a mérkőzést, amivel összességében elégedettek lehetnek. A dunaszerdahelyiek az őszi szezonzáró előtt az ötödik helyen állnak, 29 pontjuk van, akárcsak a negyedik Podbrezovának. Jelenleg három pont előnyük van a már alsóházat érő hetedik helyezett trencséniekkel szemben, így öt fordulóval az alapszakasz vége előtt egyáltalán nem érezhetik magukat biztonságban a rájátszást illetően.

A hétvégén már az utolsó őszi fordulót rendezik, a bajnokság pedig nem is búcsúzhatna stílusosabban a 2023-as évtől, mint egy Slovan-DAC rangadóval. Nehezen indult a 2023/24-es idény a pozsonyiak számára: a bajnokságot két döntetlennel kezdték, valamint kiestek a BL- és az El-selejtezőből is. Ősszel viszont már sikerült felvenniük az iramot, a bajnokságban tízmeccses győzelmi szériát húztak, miközben tizenkét bajnoki óta nem találtak legyőzőre. Ennek is köszönhetően magabiztosan vezetik a tabellát, előnyük négy pont a második Žilinával, kilenc a harmadik Spartakkal szemben. Emellett a Slovnaft Cupban is még talpon vannak, valamint a Konferencia Liga csoportköréből is továbbjutottak, így egy év után ismét készülhetnek a nemzetközi kupatavaszra.

Az aktuális idényben a Slovan az eddigi 17 bajnoki mérkőzésből csak egyet veszített el, mégpedig a DAC elleni a MOL Arénában. A szeptember közepén rendezett találkozón a sárga-kékek nem egész egy órányi játék után már 3:0-ra vezettek Gouré, Čermák és Gavrić találatával, amit a pozsonyi szurkolók is megelégeltek – fél órával a mérkőzés vége előtt kivonultak a stadionból. A Slovan erejéből már csak a szépítésre futotta.

„Sikeréhséget kell ellenük mutatnunk, hiszen a listavezető ellen lépünk pályára. Nem akarhatják nálunk jobban a győzelmet, de ez minden ellenfélre és mérkőzésre vonatkozik. Küzdenünk kell és megmutatnunk a szurkolóknak, hogy a három pontért utazunk Pozsonyba. Be kell bizonyítanunk, hogy a Slovan elleni hazai siker nem csak egy véletlen eredmény volt. Szép stadionban lépünk pályára, remélhetőleg sok hazai és vendégszurkoló előtt. Bízom benne, hogy sokan utaznak majd el buzdítani minket. Remek meccsre számítok”

– idézi a DAC hivatalos oldala a csapat szerb hálóőrét, Aleksandar Popovićot.

A DAC utoljára 2021 májusában tudott győzni Pozsonyban, azóta négyszer vendégeskedtek a Nemzeti Stadioban, két döntetlen mellett pedig kétszer vereséget szenvedett.

A két csapat egymás elleni mérkőzése az idei szezonban:

Jelenleg a Žilina a Slovan elsőszámú kihívója. A sárga-zöldek kilenc mérkőzés óta nem kaptak ki a bajnokságban (legutóbb a harmadik Spartakot is két vállra fektették), és bizonyára mindent megtesznek annak érdekében, hogy a téli szünet előtt a tízediket is behúzzák. Ehhez a Banská Bystrica otthonában kellene diadalmaskodniuk, amely a Rymarenko-Polievka párossal tartja rettegésben az ellenfeleket, de olykor még ellenük is megtalálják az ellenszert – mint például legutóbb a rózsahegyiek.

A Spartak Trnava legutóbbi két tétmérkőzését elveszítette, csütörtökön pedig befejezte küzdelmeit a Konferencia Liga csoportkörében is, amelyben mindössze egy szerzett ponttal a négyese utolsó helyén végzett. Az már biztos, hogy a bajnokságban a téli szünetet a harmadik helyen töltik, viszont nem kétséges, hogy győzelemmel búcsúznának a 2023-as évtől – ehhez pedig ideális ellenfél a Michalovce.

Beleült a hullámvasútba a Podbrezová, amely legutóbbi öt bajnokiján felváltva nyert és veszített. Egy hete hatost kaptak hazai pályán a Slovantól, így most a sorminta szerint győznie kellene Skalicán. Valljuk be őszintén, nem is lehetetlen feladat.

Két szenvedő csapat találkozik Trencsénben: a hazaiak nyolc bajnoki óta nyeretlenek a bajnokságban, aktuális ellenfelük, a sereghajtó Zlaté Moravce pedig még egyszer sem tudott három pontot szerezni a liga aktuális idényében, 4 döntetlen mellett 13 vereség a mérlege.

Az már biztossá vált, hogy a Michalovce és a Zlaté Moravce mellett az újonc Košice is az alsóházban kezdi meg a rájátszást, szezonbeli utolsó ellenfele, a Ružomberok viszont még reménykedhet a felső hatosban. A rózsahegyiek a nyögvenyelős szezonkezdet után a legutóbbi négy bajnokijukon veretlenek maradtak, miközben döntetleneztek a DAC-cal és a Slovannal. Öt pontra vannak a felsőháztól, és minden bizonnyal az utolsó pillanatig harcolni fognak az eléréséért.



Az alapszakasz 18. fordulójának programja:

December 15. (péntek)

MFK Skalica – FK Železiarne Podbrezová (17:30)



December 16. (szombat)

FC Košice – MFK Ružomberok (15:00)

AS Trenčín – FC ViOn Zlaté Moravce (15:00)

MFK Dukla Banská Bystrica – MŠK Žilina (15:00)



December 17. (vasárnap)

FC Spartak Trnava – MFK Zemplín Michalovce (15:00)

ŠK Slovan Bratislava – FC DAC 1904 (17:30)



A bajnokság állása:

Góllövőlista:

Polievka (B. Bystrica) – 9 gól

Čavrić (Slovan) – 9 gól

D. Ďuriš (Žilina) – 9 gól

Strelec (Slovan) – 8 gól

Barseghyan (Slovan) – 7 gól

Rymarenko (B. Bystrica) – 7 gól

Assinor (Podbrezová) – 6 gól

Marcin (Michalovce) – 6 gól

Blahút (Podbrezová) – 6 gól

(tt)