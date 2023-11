Niké Liga, 13. forduló: Hétmeccses vereségszériával, de Kozákkal a kispadon várják a kassaiak a DAC-ot

A dunaszerdahelyi sárga-kékek legutóbb a még mindig nyeretlen Michalovce nyögvenyelős legyőzésével feledtették az egy héttel korábbi zsolnai ötöst, ezzel a besztercebányaiakat megelőzve felléphettek a hatodik helyre. A dobogó legalsó foka ugyan lőtávolságon belül van, az első pozíció viszont jelen pillanatban elérhetetlennek tűnik – a DAC és a listavezető Slovan között kilenc pont a különbség.

Adrian Guľa védencei az aktuális fordulóban újabb elérhető pontokért utaznak Kelet-Szlovákiába, ahol az újonc Košice lesz az ellenfelük. A kassaiak a Slovan elleni meglepetésdöntetlennel kezdték a szezont, majd jött két vereség és két győzelem. A 7. forduló óta viszont a Košice a pofozógép szerepét tölti be: legutóbbi hét bajnokiját elveszítette, ezeken pedig 21 gólt kapott és mindössze 5-öt szerzett. A csapat hét szerzett pontjával jelenleg a 10. helyen áll, miközben az eddigi legtöbb gólt kapta a bajnokságban, illetve a második legkevesebbet szerezte. Meg is lett az eredménye a sikertelenségnek: a klubvezetőség elköszönt Anton Šoltis vezetőedzőtől, helyét pedig a legutóbb a Slovannál tevékenykedő ifjabb Ján Kozák vette át, aki így a dunaszerdahelyiek ellen mutatkozik be a kassai kispadon.

„A felkészülés során az ellenfél legutóbbi három-négy meccséből indultunk ki, ám a kassai kispadon bekövetkezett változás különlegességeket is von maga után, hiszen mindegyik trénernek megvannak a saját elképzelései. Valami előrelátható, bízom benne, hogy felkészültünk erre. Az a lényeg, hogy a csapat egységes, összetartó teljesítményt nyújtson, minőségi védekezéssel és kreatív, hatékony támadásvezetéssel. Tisztában vagyunk vele, hogy a találkozó nagyon sokat segíthet nekünk, ezért szeretnénk a lehető legtöbbet megtenni a minőségi teljesítmény és a jó eredmény érdekében”

– idézi a DAC hivatalos oldala a csapat vezetőedzőjét, Adrian Guľát. Elmondása szerint Ramadan és Risvanis játéka is kérdéses a pénteki találkozón, de a hosszú ideje harcképtelen Záhradník, valamint Redzic is már a csapattal edzett, bevethető állapotban vannak.

A 2018-ban alakult FC Košice sem a Lokomotíva, sem az 1. FC utódjaként nem tartja magát, így a DAC gyakorlatilag első ízben mérkőzik meg idegenben aktuális ellenfelével. Ebből kifolyólag a két csapat egymás elleni mérkőzéseinek a száma sem magas, mindössze egyszer találkoztak tétmérkőzésen – az aktuális szezon második fordulójában. A MOL Arénában rendezett meccset a hazaiak nyerték 5:2-re.

A két csapat egymás elleni mérkőzése az idei szezonban:

Kiélezett csatát vív hétvégén a második helyért a Žilina és közvetlen üldözője, a Podbrezová. A vasgyáriak hazai pályán győzni tudtak a sosonok ellen, így az MŠK-nak most van miért visszavágnia. A negyedik helyre visszacsúszó trencséniek Nagymihályba utaznak kötelező győzelemért, a Spartak Trnava pedig a tökutolsó ViOn vendéglátójaként tartaná a lépést az élbollyal.

A besztercebányaiak az idei szezonban egyszer már meglepték a Slovant, méghozzá a fővárosban (2:2), most hazai közönség előtt készülnek hasonló bravúrra. A Skalica és a Ružomberok csak vergődik az idei szezonban, kettejük párharca abszolút háromesélyes.



Az alapszakasz 13. fordulójának programja:

November 3. (péntek)

FC Košice – FC DAC 1904 (17:30)



November 4. (szombat)

MFK Skalica – MFK Ružomberok (15:00)

MFK Dukla Banská Bystrica – ŠK Slovan Bratislava (15:00)

MFK Zemplín Michalovce – AS Trenčín (15:00)

FC Spartak Trnava – FC ViOn Zlaté Moravce (15:00)



November 5. (vasárnap)

MŠK Žilina – FK Železiarne Podbrezová



A bajnokság állása:

Góllövőlilsta:

Polievka (B. Bystrica) – 8 gól

D. Ďuriš (Žilina) – 8 gól

Assinor (Podbrezová) – 6 gól

Čavrić (Slovan) – 6 gól

Kováčik (Podbrezová) – 5 gól

Barseghyan (Slovan) – 5 gól

Addo (Žilina) – 5 gól

Kupusović (Trenčín) – 5 gól

(tt)