Minden jegy elkelt a ViOn-DAC hétvégi bajnokira!

A DAC tökéletes rajtot vett az új idényben, hiszen az első négy bajnokin és a csütörtöki Európa-liga-selejtezőn is győzni tudott. A szurkolók válasza sem váratott sokáig magára, és már az elővétel során elfogytak a számukra fenntartott belépőjegyek a hétvégi találkozóra. A mérkőzést óriási érdeklődés előzi meg, amit az a tény is bizonyít, hogy a hazai szektorokban is már megtelt minden szabad hely.

A jelenleg érvényben lévő szabályozás értelmében a hazai klub a DAC szurkolói számára 411 darab belépőjegyet biztosított. Ez a vendégszektor 50%-át jelenti, ami a koronavírus miatt a maximális megengedett százalék.

A dunaszerdahelyi klub ezért azt javasolja szurkolóinak, hogy ne induljanak el Aranyosmarótra érvényes belépőjegy nélkül.

A ViOn-stadion beléptető kapui másfél órával a találkozó kezdete előtt, 16:30 órakor nyitnak. Megkérik a szurkolókat, hogy időben érkezzenek a mérkőzésre, mert a szigorított biztonsági előírások miatt a beléptetés több időt vesz igénybe, mint általában. Azok a személyek, akik láthatólag alkohol vagy egyéb szerek befolyása alatt állnak, nem lesznek beengedve a stadionba; ugyanez azokra is érvényes, akiknél az előbb említett anyagokat találnak a szervezők. Kijelölt parkoló a vendégszektor bejáratánál lesz.



