Kalmár Zsolt távozik a DAC-tól?

Noha a 28 éves középpályás a dunaszerdahelyiek csapatkapitánya, Adrian Guľa vezetőedző többnyire csak csereként számol vele – a Niké Liga új kiírásának első két fordulójában is csak a kispadról szállt be a mérkőzésekbe, a nagymihályiak ellen a 79., a kassaiak ellen a 72. percben. Kalmár korábban súlyos sérülést szenvedett, ami miatt az egész 2021/22-es szezont kihagyta, tavaly nyáron tért vissza, és ugyan az előző idényben is sokszor csak a kispadon kezdett, 26 bajnokin így is összehozott 8 gólt és 4 gólpasszt.

Noha Kalmárnak 2025-ig érvényes szerződése van a DAC-nál, a sportal.hu azt írja, nem kizárt, hogy az OTP Bank Ligában folytatja, ahol az előző szezonban az éppen csak bennmaradt Fehérvár FC-hez csatlakozhat.

A magyar válogatott labdarúgó 2017-ben érkezett Dunaszerdahelyre, először kölcsönbe, majd végleg a sárga-kékek játékosa lett. Minden sorozatot figyelembe véve pedig azóta 148 mérkőzésen 47 gólt és 29 gólpasszt jegyzett a DAC színeiben.



