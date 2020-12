Kalmár Zsolt: "Minden szezonban vannak hasonló szakaszok"

„Az első gólért vállalom a felelősséget, hiszen egy kockázatos passzt akartam adni, amikor a labdát a szélre kitéve egyszerűbben is megoldhattam volna a szituációt. Ilyen a futball, szinte törvényszerű volt, hogy gólt kapunk belőle. Úgy gondolom, hogy az első félidőben nagyon jól működött a csapat, 2:0-s hátrányban is sikerült több helyzetet kidolgoznunk, talán meg is fordíthattuk volna a mérkőzést. A második játékrészre elveszítettük a meccs irányítását, nem találtuk a területeket és nem jöttek azok a mélységi passzok, amelyekből képesek lettünk volna helyzeteket kialakítani. Nagyon szerettem volna, ha győztes meccsen szerzem meg a szezonbeli tizedik gólom, de csak magunkat hibáztathatjuk, hiszen olyan labdákat adtunk az ellenfélnek, amelyek nem megengedhetők ezen a szinten. Másrészt viszont megvoltak a lehetőségeink, és simán vonulhattunk volna 2:2-vel vagy akár vezetéssel is a félidei szünetre. A második játékrészben már okosan játszott az ellenfél, nem adva lehetőséget nekünk” – nyilatkozott a vasárnapi bajnokiról Kalmár Zsolt, majd kitért a következő forduló mérkőzésére is.

Szombat délután a jelenleg 6. helyen álló Ružomberok otthonában lép pályára a DAC. „Nem lesz könnyű dolgunk, de nem szabad szétesnünk, hiszen minden szezonban vannak hasonló szakaszok. Nekünk most jött el az, hogy tíz helyzet kell egy gólhoz, de csináljuk tovább a dolgunkat és remélem, hogy gyorsan ki tudunk kecmeregni ebből a kisebbfajta gödörből. Továbbra is ugyanezt a futballt fogjuk játszani, amiben eddig sikeresek voltunk. Próbáljuk minél többet birtokolni a labdát, de ebben a játékban benne van a hibalehetőség. Alaposan fel kell készülnünk a szombati nagyon fontos mérkőzésre és be kell gyűjtenünk a három pontot.”

Hétfőn zajlott a 2022-es labdarúgó-világbajnokság európai selejtezőinek sorsolása. A magyar válogatott a harmadik kalapból került Anglia, Lengyelország, Albánia, Andorra és San Marino társaságába. „Otthon, Győrságon néztem a sorsolást, nagy családi körben. A mennyasszonyom előre megmondta, hogy Angliával és Lengyelországgal kerülünk egy csoportba! Örülök, hogy ilyen ellenfelekkel kerültünk össze, azért is, mert két olyan válogatottal találkozunk, akikkel mostanában nem játszottunk. Tudjuk, hogy Anglia és Lengyelország nagy erőt képvisel, de mindent megfogunk tenni, hogy meglepetést okozzunk” – kommentálta a sorsolást a 24-szeres magyar válogatott játékos.



(dac1904.sk)