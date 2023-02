Kalmár Zsolt: "Megyünk tovább, egy újabb győzelemre készülünk"

„Először is szeretnék köszönetet mondani mindegyik szurkolónak, aki ilyen messzire is elkísért minket. Újra nagyszerű hangulatot teremtettek, hozzájárulva ezzel a győzelmünkhöz. Úgy gondolom, végig mi irányítottunk és egy nagyon fontos sikert arattunk. Az első félidőben két-három góllal is elhúzhattunk volna és a második játékrészben is megvoltak a lehetőségeink a mérkőzés lezárására. A vége izgalmasra sikeredett, de a második gólunkkal szerencsére végleg eldöntöttük a három pont sorsát. Boldog vagyok, a csapat nagyon keményen küzdött, a pálya minőségéhez mérten jól is játszottunk. Megyünk tovább, a jövő héten egy újabb győzelemre készülünk” – nyilatkozta a szombati Michalovce-DAC (0:2) bajnoki mérkőzés után a csapatkapitány, Kalmár Zsolt.

A 27 éves válogatott középpályás szerezte a győztes találatot, miután a 31. percben Blackman lapos beadását küldte Száraz kapujába. „Blackmannek már jó ideje mondogatom, hogy ha sikerül betörnie a szélről, akkor visszafele, a második hullámban érkezőknek gurítson vissza, hiszen mindig ott helyezkedem. Ezúttal megfogadta a tanácsom és gólt is szereztem. Lőhettem volna még további gólokat is, megvoltak a lehetőségeim, de a legfontosabb a csapat győzelme” – mondta Kalmár, aki ezzel 109 Fortuna Ligás meccset és 42 találatot tudhat a neve mellett. A DAC élvonalbeli történelmének a második legjobb góllövője szombaton újabb lépést tett a listát vezető Pavol Diňa felé. A DAC egykori gólvágója 49-szer talált be sárga-kék színben.

A dunaszerdahelyiek péntek este autogramosztást tartottak Királyhelmecen, ahol találkozhattak a keleti végeken élő DAC-drukkerekkel. Nagyjából háromszázan látogattak ki az ottani sportcsarnokba. „Az autogramosztás után azt mondtuk az ottaniaknak, hogy a tőlük kapott lelki töltet miatt is nyernünk kell a Michalovce otthonában. Fantasztikus érzés, hogy Dunaszerdahelytől ilyen messzire is ennyire szurkolnak nekünk, és ennyien szeretik a DAC-ot. Nagyon boldog vagyok, hogy győzelemmel tudtuk őket megörvendeztetni. Tudjuk, hogy a Slovan kétgólos hátrányból szerzett pontot, de mi csak magunkkal foglalkozunk. Nagyon sok meccs van még hátra, nekünk a saját játékunkra és teljesítményünkre kell összpontosítanunk. Majd az utolsó néhány találkozón nézhetjük az eredmények esetleges alakulását.”



(dac1904.sk)