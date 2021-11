Jól ismert színek a környezettudatosság jegyében - bemutatta új mezét a DAC (VIDEÓ)

Jól ismert színek elegáns, új külsőben, 21. századi szemlélettel. Leginkább ezekkel a jelzőkkel lehetne illetni a DAC legújabb mezét, mely a letisztult megjelenés mellett immár anyagában is előremutató. A csapat legújabb szerelése ugyanis újrahasznosított műanyagból készült, melyet a DAC felnőtt csapatán kívül a MOL Akadémia valamennyi korosztályos csapata is viselni fog.

Kissé rendhagyó módon, a zajló szezon közben cseréli le mezét a dunaszerdahelyi egyesület, melynek bemutatására kedden este került sor. A lépésre azt követően szántak el magukat, hogy egyesületi szinten is egyre nagyobb hangsúlyt kap a környezettudatosság, és szeretnék, ha ez a megközelítés immár a klub alkalmazásában álló játékosok szerelésében is visszaköszönne.

A többek között a DAC 1904 mezeit is gyártó Macron cég a közelmúltban kifejlesztette ún. Eco Fabrics anyagát, melyet újrahasznosított műanyagból állítanak elő. Ezt az anyagot használják fel a sárga-kékek legújabb mezéhez is, mely így 100%-ban reciklált poliészterből készül. Egy mez 13 db. fél literes PET palack újrahasznosításával kerül legyártásra, vagyis a teljes, 30 fős „A“ csapat felszerelése összesen 390 újrahasznosított műanyag palackból készül el. A reciklált PET palackokból történő gyártás során ráadásul jóval kevesebb energia is kerül felhasználásra, mint a szűz poliészter esetében.

Az új mez bemutatása nem csupán a környezettudatosság miatt számít korszakalkotó pillanatnak. A klub történelme során ugyanis először fordul elő, hogy a felnőtt csapattal együtt vált új mezre az összesen 13 csapatot magába foglaló, teljes MOL Akadémia. Így hamarosan a legfiatalabb, U8-as csapattól a női együtteseken át egészen a nagycsapat valamennyi játékosáig egy új és egységes szerelésben léphetnek pályára, mérkőzésről mérkőzésre.

A DAC 1904 nagycsapatának játékosain láthatjuk először akcióban az új, fenntartható anyagokból készült mezeket. Ráadásul nem is kell sokáig várni a pillanatra, hiszen már a soron következő hazai mérkőzésen, november 20-án a Senica ellen felavatják az új szerelést.



(dac1904.sk)