Hélder Cristovao: Kezdik megérteni a játékosok, hogy mit is akarunk tőlük

Hélder Cristovao, DAC: „Ezen a találkozón már sokkal jobb teljesítményt nyújtottunk. Ez annak köszönhető, hogy egyre több időt töltöttünk a játékosokkal, akik kezdik megérteni, mit is akarunk tőlük. Egy teljesen más csapatot láthattunk, amely jó kombinációkat mutatott be. Szép gólokat szereztünk, de még bőven van hova fejlődnünk. Tizenkét napja kezdődött a felkészülés, amelynek az egyik fő feladata, hogy alaposabban megismerjük egymást. Nagyon örülök a győzelemnek, és ahogy mondtam, a két vereségnek nem tulajdonítottam nagy jelentőséget, hiszen idő kell a fejlődéshez. A tegnapi összecsapáson szép kombinációkat, friss játékosokat és jobb döntéseket láthattunk. Ez az, amit a jövőben is szeretnénk. Jó dolog a győzelem, mert egy kicsit enyhült a nyomás. A szurkolók folyamatosan győzelmeket szeretnének látni és egy edzőváltás után fontos, hogy továbbra is jöjjenek a sikerek. Viszont még csak rövid ideje dolgozunk Dunaszerdahelyen, de az első benyomások nagyon jók. Elégedett vagyok a fiatalok teljesítményével. Az olyan futballisták, mint Javro, Phillips vagy Boateng nagyon jó játékossá nőhetik ki magukat a jövőben. Lépésről lépésre kell velük haladnunk és megteremtenünk a körülményeket a fejlődésükhöz. Mindenki győzni akar, de még csak a felkészülési időszak zajlik, a mi célunk pedig az első bajnoki mérkőzés.”

Anatolij Demjanenko, Nyitra: „Nagyon pozitívan értékelem a mérkőzést, hetven percig kiválóan futballoztunk. Természetesen a játékoskeret még nem teljes, több labdarúgót is kipróbálunk. Az első félidőben látottakkal nagyon elégedett vagyok, a hetvenedik perc után pedig tömegesen cseréltünk, azt követően már nehezebb volt betartani a játékrendszerünket. A játékosok egyéni hibái miatt kaptunk ki. A helyzet még nem igazán ideális, a bajnokság kezdetéig össze kell raknunk ez együttest.”



