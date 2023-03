Győztes gólokat és gólpasszt szereztek a DAC játékosai a válogatott mérkőzéseken

A szlovák válogatottat ezúttal sem képviselte egy DAC-játékos sem, a magyarba viszont bekerült Kalmár Zsolt. Marco Rossi legénysége előbb barátságos mérkőzésen fogadta Észtország legjobbjait, és épp Kalmár gólpasszát követően szerezte Ádám a találkozó egyetlen gólját. A DAC csapatkapitánya kezdőként hatvan percet töltött a pályán, a Bulgária elleni Eb-selejtezőn viszont csak az utolsó öt percre állt be. A magyarok végül simán 3:0-ra nyertek.

Szintén Eb-selejtezőn volt érdekelt a Fortuna Liga góllövőlistáját vezető Nikola Krstović és a montenegrói válogatott. A magyarokkal azonos csoportban szereplő Montenegró bulgáriai győzelemmel kezdte a kvalifikációt, a DAC támadója pedig a nemzeti csapatba is át tudta vinni remek formáját. Csapata az ő találatával tudott győzni idegenben, rögtön a gólja után, a 71. percben pedig le is cserélte őt Srdjan Kljajević szövetségi kapitány. Krstović a rivális Szerbia ellenében is a kezdőben kapott helyet, végig a pályán is volt, de ő sem tudta megakadályozni, hogy csapata 0:2-es vereséget szenvedjen hazai pályán.

Cesar Blackman és Eric Davis ezúttal sem hiányzott Panama válogatottjából, amely előbb felkészülési mérkőzésen lépett pályára Argentína ellen, majd a CONCACAF Nemzetek Ligájában Costa Ricára látogatott. Az aktuális világbajnok ellen a karibiak sokáig tartották a gól nélküli döntetlent, ám a végén Almada és Messi találata az argentinok győzelmét eredményezte. A DAC két játékosa nem volt ott a panamaiak keretében, Costa Rica ellen viszont már igen. Blackman kezdőként 78 percet játszott, és épp klubtársa, Davis váltotta őt a hajrára. Panama végül Fajardo találatával győzni tudott idegenben.

Szíria barátságos mérkőzésen verte 3:1-re Thaiföld nemzeti csapatát, majd hazai pályán 0:1-es vereséget szenvedett Bahreintől. Az első meccsen a hazaiaknál Ammar Ramadan a 64. percben állt be Kass Kawo helyére, a hajrában pedig összeszedett egy sárga lapot.

Ioannis Niarchos a görög U21-es csapatba kapott meghívót, amely előbb felkészülési mérkőzésen szenvedett 0:1-es vereséget a magyaroktól, majd a 2025-ös Eb-selejtezőn 1:1-es döntetlent játszott Fehéroroszországgal. Niarchos csak a második mérkőzésen lépett pályára, csereként 35 percet kapott.

A szlovák U21-es válogatott három felkészülési mérkőzést játszott Törökországban. A szlovénok ellen gól nélküli döntetlen született, a bolgárokat és az északmacedónokat viszont 1:0-ra legyőzték. Sebastian Nebyla a szlovénok ellen kezdőként egy félidőt kapott, a bolgárok ellen végig a pályán volt, az északmacedónok ellen pedig csereként kapott lehetőséget, összesen 33 percet játszott. Klubtársa, Dominik Veselovský ugyanilyen arányban töltötte az időt a pályán, ráadásul az északmacedónok ellen ő szerezte a győztes gólt.

Damián Kachút a szlovák U20-as csapatba kapott meghívót, amely két felkészülési mérkőzést játszott Málta U21-es együttesével. Az elsőt 2:1-re nyerték a szlovákok, míg a második 1:1-es döntetlennel ért véget. Kachút az első meccset a kispadról nézte végig, míg a másodikon az utolsó sípszóig a pályán volt. Utóbbi összecsapáson egyébként a Somorján kölcsönben szereplő Csóka Bálint szerezte a szlovákok gólját.



(tt)