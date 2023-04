Fortuna-szombat, 4. forduló: Balić gólja is kellett a Spartak elleni diadalhoz, idegenben győzött a sereghajtó

Megszerezte második győzelmét is a rájátszásban a Banská Bystrica, amely a Spartak Trnavát fogadta. Több mint hetven percen át nem rezdültek meg a hálók, ekkor viszont a hazaiak Balić jóvoltából megszerezték a vezetést. Szinte azonnal érkezhetett volna a nagyszombatiak válasza, csakhogy Koštrna kihagyta a nagyszombatiak javára megítélt büntetőt. A hazaiak pedig büntettek, a hajrában a veterán Depetris biztosította be a besztercebányai győzelmet.

Az alsóházban tovább tart a Zlaté Moravce nyeretlenségi szériája, amely ezúttal a sereghajtó Liptovský Mikulášsal nem bírt hazai pályán, még úgy sem, hogy Diviš kiállítása miatt a 70. perctől emberelőnyben játszott. A mindent eldöntő gólt Steinhübel szerezte a 37. percben. A liptószentmiklósiak 2022. október 8. után tudtak újfent bajnoki mérkőzést nyerni, és akkor is idegenben, Nagymihályban szerezték meg a három pontot.

Hatgólos döntetlen hozott a Trenčín és a Michalovce összecsapása. A keletiek már a hatodik percben betaláltak Jánošík révén, ám a hazai Stojsavljević az első félidő derekán egyeníteni tudott. Röviddel a fordulást követően ismét a vendégeknél volt az előny, Peña volt eredményes, de perceken belül érkezett is a hazaiak válasza Gajdoštól. A 69. percben a nagymihályiak Marjanović kiállításával emberhátrányba kerültek, a trencséniek pedig sokáig nem is tudtak élni a kínálkozó lehetőséggel. A 91. percben aztán úgy tűnt, a hazaiak eldöntik a mérkőzést: egy beadást követően Emeka küldte a nagymihályiak kapujába a labdát. Az igazi dráma viszont csak ezután következett. A ráadás hetedik percében Šebeň a saját tizenhatosán belül kézzel ért a labdához, amiért büntető járt a vendégeknek – ezt pedig Marcin értékesítette is. Így végül pontosztozkodással ért véget a mérkőzés.

Akárcsak Skalicán, ahol a Ružomberok vendégeskedett, itt viszont a nézőknek be kellett érniük két góllal: a rózsahegyi Šefčík 38. percben szerzett találatára Vlasko válaszolt húsz perccel a mérkőzés vége előtt.



A szombati mérkőzések:

Felsőház:

MFK Dukla Banská Bystrica – FC Spartak Trnava 2:0 (0:0)

Gólszerzők: 73. Balić, 90. Depetris



Alsóház:

FC ViOn Zlaté Moravce – MFK Tatran Liptovský Mikuláš 0:1 (0:1)

Gólszerző: 37. Steinhübel

Piros lap: 70. Diviš (LMI)

MFK Skalica – MFK Ružomberok 1:1 (0:1)

Gólszerzők: 70. Vlasko – 39. Šefčík

AS Trenčín – MFK Zemplín Michalovce 3:3 (1:1)

Gólszerzők: 27. Stojsavljević, 57. D. Hollý, 90+1. Emeka – 6. Jánošík, 51. Peña, 90+9. Marcin (11-esből)

Piros lap: 69. Marjanović (MIC)



A pénteki eredmény:

Felsőház:

FK Železiarne Podbrezová – MŠK Žilina 3:2 (1:2)

Gólszerzők: 35. Bakaľa, 51. Blahút, 65. Kabongo – 3. Kopas, 32. Bari



A forduló további programja:

Április 9. (vasárnap)

ŠK Slovan Bratislava – FC DAC 1904 (17:30)



A bajnokság állása:

Felsőház:

Alsóház:

Góllövőlista:

Polievka (B. Bystrica) – 15 gól

Krstović (DAC) – 15 gól

Kaprálik (Žilina) – 9 gól

Cobnan (Podbrezová) – 9 gól

Taiwo (Spartak) – 8 gól

Cavrić (Slovan) – 8 gól



