Fortuna-szombat, 17. forduló: Közel állt a győzelemhez a DAC, de meg kell elégednie az egy ponttal

Eleve nem volt könnyű helyzetben Bernd Stork, a DAC vezetőedzője, ugyanis nem számíthatott a sérült Vida Máté, Sidney Friede és Eric Davis játékára, Schäfer András és Matúš Malý koronavírustesztje pozitív lett, Cesar Blackman pedig eltiltását töltötte. Hogy ne legyen mindez elég, az eredetileg a kezdőcsapatba jelölt Sebastian Nebyla a bemelegítés során megsérült, így nem is vállalta a játékot. Helyette Andrej Fábry kapott lehetőséget.

A hazaiak kezdték aktívabban a mérkőzést, a vendégeken látszott, hogy nem a megszokott összeállításban játszanak. Az első játékrész nem hozott túlontúl attraktív futballt: az első komolyabb helyzetre 11 percet kellett várni, Ďungel lövését viszont Jedlička magabiztosan hárította. Sokáig mezőnyjáték folyt a pályán, a kapuk szinte alig forogtak veszélyben. A sárga-kékek csupán egy helyzetet tudtak kidolgozni a félidő vége előtt – Kalmár lövése viszont a kapu mellé ment.

A sárga-kékek nagyobb sebességre kapcsoltak a második félidőben, ennek ellenére a hazaiak szerezték meg a vezetést. Egy bedobást követően Takáč faképnél hagyta Müllert és Sommert, majd ballal középre ívelt, az érkező Kostadinov pedig senkitől sem zavartatva a kapuba fejelt. Hamar jöhetett volna a DAC válasza, de Macík bravúrral védte Kalmár szabadrúgását, a kipattanónál pedig Müller nem találta el jól a labdát. A túloldalon szintén szabadrúgásból veszélyeztettek a hazaiak, Jedlička viszont résen volt Maslo löketénél. Úgy tűnt, a DAC-nak ezen a mérkőzésen sem lesz szerencséje, erre jó példa a sárga-kékek 71. percben kialakított helyzete: Sommer beadása veszélyesen szállt el a hazai kapu előtt, de a túloldalon érkező Nicolaescu le tudta venni. Csakhogy addig forgolódott a labdával, mígnem egy védő beállt elé, és blokkolni tudta a lövését. Pár perccel később viszont megtört a jég: Kalmár indította Ramirezt, aki a tizenhatoshoz érve középre húzódott, majd jobbal a hosszú alsóba tekert. Az egyenlítést követően is a DAC támadott többet, a hazaiak is veszélyesen játszottak. A hajrában egy szögletet követően Maslo fejesét óriási bravúrral hárította Jedlička, a kipattanó viszont a teljesen üresen álló Regálihoz került, aki öt méterről a kapufát találta telibe. Az utolsó percekben a DAC kétszer is megszerezhette volna a vezetést: előbb egy létszámfeletti támadás során Andzouana a védőkbe vezette a labdát, majd Ramirez fejese a kapufán csattant.

A DAC csupán egy pontot tudott hozni a listavezető Slovanon, amely vasárnap Nagyszombatban lép pályára.

A hírt frissítjük!



A szombati eredmények:

MŠK Žilina – ŠKF Sereď 0:0

FK Senica – FC ViOn Zlaté Moravce 1:1 (0:1)

Gólszerzők: 60. Piroska (11-esből) – 45+1. Balaj

MFK Ružomberok – FC DAC 1904 1:1 (0:0)

Gólszerzők: 51. Kostadinov – 74. Ramírez



A forduló további programja:

December 13. (vasárnap)

AS Trenčín – MFK Zemplín Michalovce (14:00)

FC Spartak Trnava – ŠK Slovan Bratislava (15:00)



Elhalasztva: FK Pohronie – FC Nitra



A bajnokság állása a szombati mérkőzéseket követően:

Góllövőlista:

Balaj (ViOn) – 11 gól

Kalmár (DAC) – 10 gól

Kurminowski (Žilina) – 9 gól

Bichakhchyan (Žilina) – 9 gól

Faško (Nitra) – 8 gól

Divković (DAC) – 8 gól

Ratao (Slovan) – 8 gól

Ramirez (DAC) – 7 gól

Holman (Slovan) – 7 gól

Almási (Ružomberok) – 6 gól

Malec (Senica) – 6 gól

Strelec (Slovan) – 6 gól

(tt)