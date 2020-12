Fortuna-szombat, 16. forduló: Hat góllal tömte ki a DAC legyőzőjét a Spartak, megint nyert a Slovan

A Slovan 2:0-s győzelmet aratott az AS Trenčín felett. Az első húsz percben nem sok említésre méltó történt a pályán, ekkor azonban Holman ellen szabálytalankodtak a tizenhatoson belül, a játékvezető pedig büntetőt ítélt. A tizenegyest maga a sértett végezte el, Šemrinec hiába nyújtózkodott. A trencséniek nem adták könnyen magukat, de ezen a meccsen semmi sem jött össze nekik: Ghali próbálkozásánál Greif védett a gólvonalon, majd Tučný találta telibe a kapufát. A 81. percben megpecsételődni látszott a Trenčín sorsa: egy párharc során El Mahdioui fejbe rúgta Rabiót, amiért a játékvezető azonnal ki is állította. A Slovan győzelmét Holman biztosította be a ráadás második percében.

Hat gólt rúgott a Spartak Trnava Aranyosmaróton annak a Sereďnek, amely szerdán legyőzte a DAC együttesét. A nagyszombatiak már a tízedik percben kétgólos előnybe kerültek: előbb Bamidele Isa hozta kihagyhatatlan helyzetbe Saymont, majd egy szöglet során Adekuoroye fejelt a saját kapujába. Ezt követően alaposan leült a mérkőzés, a félidő vége előtt azonban felpörögtek az események. Egy szöglet során a szerediek újfent a saját kapujukba találtak be, ezúttal Michalík volt a szenvedő fél. A hosszabbítás első percében Adekouroye megkapta második sárga lapját, így mehetett is zuhanyozni. Csakhogy a játékrésznek még nem volt vége: Bukata távoli lövését Yakubu csak maga elé ütötte ki, az érkező Saymon pedig közelről nem hibázott. A nagyszombati gólzápor a továbbiakban is folytatódott – Bamidele Isa tört előre, és az ötösről nem hibázott Yakubuval szemben. A 74. percben a nagyszombatiak is megfogyatkoztak, miután Tumma is megkapta második sárga lapját. A szerediek szinte azonnal szépítettek Pankarićan révén, de a hajrában hatodszor is betaláltak a nagszombatiak, ezúttal Pačinda volt eredményes. Egy perccel később Pankarićan robogott át a Spartak védői között, és ballal a kapuba talált. Ez viszont már nem osztott, nem szorzott, a Spartak 6:2-re győzött.

Nem bírt a nagymihályiakkal a Žilina: a gól nélküli első félidőt követően a vendégek szerzeték meg a vezetést Bernát révén, csakhogy a DAC-tól a Michalovcénél szereplő Taiwo a hajrában egyenlíteni tudott. Ugyanilyen eredmény született Nyitrán, ahol a senicaiaktól Malec volt eredményes már az első félidőben, de a hazaiak Faško büntetőjével a 94. percben egyenlítettek.

Kétszer is megszerezte a vezetést a Pohronie a Ružomberok ellen, de Weir és Fadera találatára mindannyiszor Regáli tudott válaszolni. A garamszentkeresztiek kilencedik döntetlenjüket szerezték az idei szezonban.



A szombati mérkőzések eredménye:

FK Pohronie – MFK Ružomberok 2:2 (1:1)

Gólszerzők: 2. Weir, 52. Fadera – 15., 56. Regáli

ŠKF Sereď – FC Spartak Trnava 2:6 (0:4)

Gólszerzők: 75., 88. Pankarićan – 5., 45+3. Saymon, 10. Adekuoroye (öngól), 43. Michalík (öngól), 68. Bamidele Isa, 87. Pačinda

Piros lapok: 45+1. Adekuoroye (SER) – 74. Tumma (TRN)

MFK Zemplín Michalovce – MŠK Žilina 1:1 (0:0)

Gólszerzők: 87. Taiwo – 53. Bernát

FC Nitra – FK Senica 1:1 (0:1)

Gólszerzők: 90+4. Faško (11-esből) – 31. Malec

ŠK Slovan Bratislava – AS Trenčín 2:0 (1:0)

Gólszerző: 21., 90+2. Holman (az elsőt 11-esből)

Piros lap: 81. El Mahdioui (TRE)



A forduló további programja:

December 6. (vasárnap)

FC DAC 1904 – FC ViOn Zlaté Moravce (15:00)



A bajnokság állása a szombati mérkőzéseket követően:

Góllövőlista:

Balaj (ViOn) – 10 gól

Kurminowski (Žilina) – 9 gól

Kalmár (DAC) – 9 gól

Bichakhchyan (Žilina) – 9 gól

Faško (Nitra) – 8 gól

Divković (DAC) – 8 gól

Ratao (Slovan) – 8 gól

Holman (Slovan) – 7 gól

Ramirez (DAC) – 6 gól

Almási (Ružomberok) – 6 gól

Malec (Senica) – 6 gól

Strelec (Slovan) – 6 gól

(tt)