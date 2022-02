Fortuna-péntek, 21. forduló: Meglepetés! Kikapott a DAC Aranyosmaróton

Hazai helyzettel indult a mérkőzés, Grozdanovski lövésénél viszont résen volt Ricardo kapus. A DAC birtokolta többet a labdát, helyzetekig viszont alig-alig jutott, lövései nem találtak kaput. Majdnem fél órának kellett eltelnie, hogy feljegyezzük a sárga-kékek első komolyabb helyzetét – Balić beadását követően Pinto fejelt a kapu mellé. Pár perccel később kis híján tizenegyest rúghatott a DAC, miután Pintót buktatták, Ziemba játékvezető első reakciójában a büntetőpontra mutatott, de miután monitoron is visszanézte a szituációt, látta, hogy a szabálytalanságot a tizenhatoson kívül követték el, így csak szabadrúgást kaptak a dunaszerdahelyiek. Davis vállalta magára a lövést, de a labda elkerülte a kaput. A túloldalon Jibril fejese ment centikkel a kapu mellé, a szünet előtt pedig Balić gyönyörű lövése nem talált célt.

A második félidő elején is közel álltak a gólszerzéshez a hazaiak, de Horák csúsztatása a kapufa mellé ment. A játék képe hasonló volt, mint az első félidőben – a sárga-kékeknél volt többször a labda, de hiába támadtak, az akciók befejezésével továbbra is gondok adódtak, gyakran rossz megoldásokat választottak. Erre kis híján rácáfolt a csereként beálló Balogh Norbert, aki egy kapu előtti kavarodás során félfordulattal ért bele az aláhulló labdába, de az a hosszú saroknál a kapu mellé ment. A 64. percben megszerezte a vezetést a hazai csapat: Čögley játszotta meg Jibrilt a tizenhatos jobb szélénél, ő betörve Mondekhez továbbított, miközben elindult mögötte. Mondek sarokkal visszatette Jibrilnek a labdát, Ricardóval szemben pedig nem hibázott. Szinte azonnal válaszolhatott volna a DAC, Andrezinho lövése viszont a bal kapufáról vágódott vissza a játéktérbe. Felpörögtek az események, mert aztán a túloldalon Ďubek került helyzetbe, de lövése Ricardón is megpattantva elment a kapu mellett. Pár percre rá Mondek lövésénél kellett Ricardónak nyújtózkodnia, majd Hahn próbálkozása a kapu fölé ment. A hajrába érve a hazaiak eldöntötték a három pont sorsát: egy bal oldali szöglet után Sloboda kapta a labdát a tizenhatos előtt, egy lövőcsellel becsapta az egyik védőt, majd közelebb húzódva 20 méterről laposan a kapu hosszú oldalába lőtt.

Tehát hiába birtokolta többet a labdát a DAC, ezt a fölényét nem tudta kamatoztatni, míg a hazaiak jobb helyzetkihasználásuknak köszönhetően otthon tartották a három pontot.



A pénteki eredmény:

FC ViOn Zlaté Moravce – FC DAC 1904 2:0

gólszerzők: 64. Jibril, 88. Sloboda



A forduló további programja:

Február 19. (szombat)

MFK Tatran Liptovský Mikuláš – MFK Ružomberok (15:00)

FK Pohronie – ŠK Slovan Bratislava (15:00)

MŠK Žilina – MFK Zemplín Michalovce (15:00)

FC Spartak Trnava – AS Trenčín (15:00)



Február 20. (vasárnap)

FK Senica – ŠKF Sereď (17:00)



A bajnokság állása:

Góllövőlista:

Kadák (Trenčín) – 10 gól

Henty (Slovan) – 9 gól

Zmrhal (Slovan) – 7 gól

Regáli (Ružomberok) – 7 gól

Sukisa (Žilina) – 7 gól

Ristovski (Trnava) – 7 gól

Bichakhchyan (Žilina) – 6 gól

Trusa (Michalovce) – 6 gól

Lačný (Pohronie) – 6 gól

