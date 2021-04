Fortuna Liga, rájátszás, 5. forduló: A kupabúcsú után már csak egy cél lebeg a DAC előtt

A dunaszerdahelyi sárga-kékek egy hete küzdelmes meccsen 2:2-es döntetlent játszottak a bajnoki cím fő várományosával, a Slovannal. A rájátszás megkezdése előtt a két csapat között tízpontos volt a különbség, ez azóta 13-ra dagadt, így a DAC szép lassan lemondhatott a bajnoki címről és a pozsonyiak utoléréséről dédelgetett álmairól. A Slovnaft Cupban viszont még versenyben volt, a nyolcaddöntőben különösebb erőfeszítés nélkül fektette két vállra a Ružomberokot, és a negyeddöntőbeli sorsolása sem volt kedvezőtlen: a Banská Bystrica várt rá. Csakhogy a Storck-legénység nem bírt a második vonal éllovasával, és egy utolsó percben kapott góllal búcsúzni kényszerült a versenysorozattól.

Bár a DAC matematikailag még mindig utolérheti a Slovant, de mindenki tisztában van vele, hogy erre minimálisak az esélyek. A sárga-kékeknek így egyetlen céljuk maradt hat fordulóval a bajnokság vége előtt: megtartani a második helyet. Ez viszont nem lesz könnyű feladat, ugyanis a Žilina és a Spartak Trnava is feni a fogát az ezüstéremre. A négypontos hátrányban lévő zsolnaiak öt meccs óta nem kaptak ki a bajnokságban, míg a nagyszombatiak hárommeccses győzelmi szériát húznak. Összehasonlításképp a dunaszerdahelyiek három mérkőzés óta nyeretlenek a Fortuna Ligában.

Hétvégén viszont esélyük lesz a javításra, ugyanis az a Trenčín látogat Dunaszerdahelyre, amely bár remek tavaszi teljesítményének köszönhetően az első hatosban zárta az alapszakaszt, a rájátszásban viszont eddig négy meccsből négyszer vereséget szenvedett. Arról nem is beszélve, hogy hétközben a második ligás FC Košice búcsúztatta a szlovák kupa negyeddöntőjében.

„Nehéz összecsapás lesz, de otthon futballozunk és győzni szeretnénk. Nagyon bánt minket a kupabúcsú, egyértelműen ki akarjuk engesztelni a szurkolókat és a klubot is, méghozzá jó játékkal és eredményességgel”

– idézi a DAC hivatalos oldala Dominik Kružliakot, akinek ez lesz az 50. bajnokija sárga-kék színben.

Gólgazdag mérkőzéseket hoztak a két csapat egymás elleni összecsapásai az alapszakaszban. Szeptemberben a sárga-kékek Dunaszerdahelyen egygólos hátrányból fordítottak úgy, hogy a vendégek egy büntetőt is kihagytak, majd az utolsó fél órát emberhátrányban játszották le. A februári találkozón már sokkal motiváltabbak voltak a trencséniek, hiszen először léphettek pályára újonnan birtokba vett stadionjukban. És bizony nem sok hiányzott, hogy a hazaiak otthon tartsák a három pontot – Ramirez a 94. percben büntetőből egyenlített.

A Trenčín utoljára 2019 augusztusában (Zsolnán) győzött a DAC ellen, míg Dunaszerdahelyről 2018 áprilisában tudta elhozni a három pontot.

A két csapat egymás elleni mérkőzései az alapszakaszban:

Rangadót is tartogat a hétvégi forduló, szombaton ugyanis a Slovan a Spartak Trnava együttesét fogadja. Puskaporszagú összecsapásra lehet számítani annak ellenére is, hogy a pozsonyiak a párharc esélyesei: a Slovan tavaly szeptemberben 2:0-ra nyert otthon, decemberben pedig 3:0-ra Nagyszombatban. Az utóbbi nyolc egymás elleni mérkőzésen a pozsonyiak hatszor nyertek, kétszer döntetlen született, miközben a nagyszombatiak ezeken a találkozókon csak kétszer találtak be ellenfelüknek (az utóbbi hat egymás elleni találkozón egyszer se).

Nehéz időszakot élnek meg az aranyosmarótiak, akik a felsőházban már nem gyűjtik olyan intenzitással a pontokat, mint az alapszakaszban – ennek ellenére kényelmesnek mondható 8 pontos előnyt szedtek össze a Trenčínnel szemben. A ViOn néhány napon belül másodszor csap össze a Žilinával: a Slovnaft Cup keddi negyeddöntőjében a zsolnaiak 2:0-ra múlták felül soros ellenfelüket. Ha a sárga-zöldek oda akarnak érni a második helyre, vasárnap be kell zsebelniük a három pontot.

Nagyon kellett már a rózsahegyieknek a győzelem, egy hete pedig a Senica otthonában össze is jött, ezzel öt pontra távolodtak az utolsó helytől. Ugyanez a helyzet a Pohroniével is, amely a Ružomberokhoz hasonlóan 29 pontot gyűjtött, jobb gólkülönbségének köszönhetően viszont a nyolcadik helyen áll. A két csapat egymás elleni találkozója sorsdöntő lehet a későbbiekben a hetedik helyért folyó küzdelemben.

A tizedik Nitra és a sereghajtó Senica találkozója ellenben a kiesés elleni harcról szól. A nyitraiaknak két pont előnyük van soros ellenfelükkel szemben, de nem játszhatnak döntetlenre, hiszen az utolsó fordulóban épp Senicán lépnek majd pályára, ez pedig akár a vesztüket is okozhatja.

A héten edzőcsere történt Nagymihályban, ahol a régi-új edzőnek, Anton Šoltisnak egyetlen feladata van: benntartani csapatát az élvonalban. A nagymihályiak hétvégén Aranyosmaróton lépnek pályára, ahol az alsóház éllovasa, a Sereď lesz az ellenfelük. A szerediek a rájátszás eddigi négy bajnokijából harmat megnyertek, és vélhetően szombaton is győzelmi szándékaik lesznek.



A rájátszás 5. fordulójának programja:

Felsőház:

Április 17. (szombat)

ŠK Slovan Bratislava – FC Spartak Trnava (15:30)

FC DAC 1904 – AS Trenčín (17:00)

Április 18. (vasárnap)

FC ViOn Zlaté Moravce – MŠK Žilina (16:00)



Alsóház:

Április 17. (szombat)

MFK Ružomberok – FK Pohronie (15:30)

FC Nitra – FK Senica (17:00)

ŠKF Sereď – MFK Zemplín Michalovce (17:00)



A bajnokság állása:

Felsőház:

Alsóház:

Góllövőlista:

Ramirez (DAC) – 14 gól

Kalmár (DAC) – 13 gól

Balaj (ViOn) – 13 gól

Kurminowski (Žilina) – 12 gól

Ratao (Slovan) – 12 gól

Čataković (Trenčín) – 10 gól

Holman (Slovan) – 9 gól

Bichakhchyan (Žilina) – 9 gól

Divković (DAC) – 9 gól

Regáli (Ružomberok) – 8 gól

Faško (Nitra) – 8 gól

