Fortuna Liga, rájátszás, 5. forduló: Biztos előny helyett nyílt küzdelem

Egy héttel ezelőtt megszakadt a DAC 18 bajnoki óta tartó veretlenségi sorozata, mégpedig épp legnagyobb riválisa és közvetlen üldözője, a Slovan Bratislava ellen. A dunaszerdahelyiek hatpontos előnyből várták az idegenbeli találkozót, újabb siker esetén pedig kilenc pontra bővíthették volna a két csapat közti különbséget. Közel is álltak a bravúrhoz, ám Kalmár találatára hamar válaszoltak a pozsonyiak, majd perceken belül az állást is megfordították. Így ahelyett, hogy a dunaszerdahelyiek biztos előnyből várnák a bajnokság hátralévő szakaszát, újra nyílttá vált a küzdelem, egy újabb esetleges botlás pedig akár az első helybe is kerülhet, ugyanis jelen állás szerint pontegyenlőségnél az egymás elleni eredmények a Slovan javára kedveznek (egy meccs még vár a felekre Dunaszerdahelyen).

„Valamivel rövidebb volt a hét, a megszokottnál gyorsabban jön a következő megmérettetés, de várjuk a mérkőzést. Remélhetőleg a szurkolók is kijönnek buzdítani minket, most egy picivel még nagyobb szükségünk van rájuk, hogy érezzük a lelátókról áramló energiát, és hogy győztesen hagyjuk el a pályát“

– idézi a DAC hivatalos oldala Adrian Guľát, a DAC vezetőedzőjét.

A sárga-kékek az ötödik fordulóban már pénteken fogadják a Podbrezová együttesét, amely újonc létére remekül kezdte az idényt: mindjárt a nyitófordulóban legyőzte a Slovant, majd a Spartak skalpját is begyűjtötte, miközben tíz fordulón át őrizte veretlenségét. Ezután hullámvölgyek, vereségsorozatok következtek, de az újonc mindvégig a felsőházban tanyázott. A rájátszást egy súlyos nagyszombati vereséggel kezdte (1:6), majd sorban a Slovantól (1:2) és a Banská Bystricától is kikapott (1:3), legutóbb viszont két vállra fektette a Žilinát (3:2), a szezonban immár harmadszor. Az együttes ereje inkább az összetartásban rejlik, nincsenek kimagasló egyéniségek. Az ősszel kilenc gólig jutó Cobnant szép summáért elengedték Oroszországba, Godál pedig Szaúd-Arábiába költözött a tavaszra. A csatár Pavúk, valamint a középpályás Kabongo viszont okozhat kellemetlen pillanatokat a DAC védőinek.

„A Podbrezovának megvan a saját játékstílusa és működési elve, amely egészen a felsőházig repítette őket. Ez mindenképpen a trénerük, Roman Skuhravý minőségi munkájának köszönhető. Tisztában vagyunk azzal, mi vár ránk, az őszi hazai összecsapáson sem adták egykönnyen a bőrüket, teljesen ki kellett magunkból adni mindent, hogy a végén a szenvedélyünkkel és az éles mentalitásunkkal megtörjük az ellenállásukat. Ezek a jellemvonások pénteken is rendkívül fontos szerepet kapnak, akárcsak a küzdőszellem, az intenzitás és az egyéni minőség”

– tette hozzá Guľa. A Slovan elleni rangadót Krstović, Gavrić és Ramadan is sérülés miatt kihagyta. A vezetőedző bízik benne, hogy Ramadan bevethető állapotban lesz a pénteki mérkőzésen, Gavrić és Krstović játéka viszont kérdéses.

Az alapszakaszban szoros mérkőzéseket játszott egymás ellen a DAC és aktuális ellenfele. A podbrezovái 0:0 után a MOL Arénában rendezett visszavágón a vendégek szerezték meg a vezetést a már említett Cobnan révén, ám Krstović duplájával fordítani tudtak a sárga-kékek, ezzel otthon tartva a három pontot. A DAC pozitív mérleget számlál a Podbrezová ellen: legutóbb 2014 szeptemberében szenvedett ellene vereséget, az azóta lejátszott 14 egymás elleni összecsapáson 5 döntetlen mellett 9 sárga-kék győzelem született.

A két csapat egymás elleni mérkőzései az alapszakaszban:

A Slovan hétközben a Skalica ellen aratott nyögvenyelős győzelemmel fejelte meg a DAC elleni sikert. A pozsonyiak lőtávolságba kerültek a bajnokságban, és ennek tudatában lépnek majd pályára a hátralévő mérkőzéseken is. Hétvégi ellenfelük a Banská Bystrica lesz, amely a bombaformában lévő Polievka-Balić duó vezérletével utóbbi két meccsét megnyerte. A sorozatban négy győztes meccs után megtorpanni látszó Žilina a három bajnoki óta nyeretlen Spartak Trnavát fogadja. A nagyszombatiak bebetonozták magukat a harmadik helyre: a második Slovantól tíz pontra vannak, a negyedik Podbrezovával szemben pedig hat pont az előnyük.

Az alsóházban a Ružomberok egyeduralkodónak számít, most a sereghajtó Liptovský Mikuláš vendéglátójaként növelheti előnyét. Az osztályozós helyre visszacsúszó, immár 11 bajnoki óta nyeretlen aranyosmarótiak az egy pozícióval feljebb álló trencséniek otthonában vívnak élet-halál harcot, míg a Michalovce a Skalica esetleges legyőzésével tartaná távolról a lépést a rózsahegyiekkel.



A rájátszás 5. fordulójának a programja:

Felsőház:

Április 14. (péntek)

FC DAC 1904 – FK Železiarne Podbrezová (17:30)



Április 15. (szombat)

MŠK Žilina – FC Spartak Trnava (15:00)



Április 16. (vasárnap)

ŠK Slovan Bratislava – MFK Dukla Banská Bystrica (17:30)



Alsóház:

Április 15. (szombat)

MFK Ružomberok – MFK Tatran Liptovský Mikuláš (18:00)

MFK Zemplín Michalovce – MFK Skalica (18:00)

AS Trenčín – FC ViOn Zlaté Moravce (18:00)



A bajnokság állása:

Felsőház:

Alsóház:

Góllövőlista:

Polievka (B. Bystrica) – 15 gól

Krstović (DAC) – 15 gól

Kaprálik (Žilina) – 9 gól

Čavrić (Slovan) – 9 gól

Cobnan (Podbrezová) – 9 gól

Taiwo (Spartak) – 8 gól

Kalmár (DAC) – 8 gól

