Fortuna Liga, rájátszás, 1. forduló: Bernd Storck ötössel mutatkozott be, a Slovannak még várnia kell az ünnepléssel

Több mint három hónap után a Fortuna Liga rájátszásának első fordulójával indult újra a fociélet Szlovákiában. A DAC szempontjából nem is alakulhatott volna jobban az újrakezdés.

A koronavírus-járvány miatti kényszerpihenő alatt edzőváltáson esett át a sárga-kék alakulat, így a Michalovce elleni bajnokin mutatkozott be Bernd Storck a DAC vezetőedzőjeként.

A mérkőzés elején jószerével a vendégek jutottak el többször az ellenfél kapujához, de Jedličkának nem kellett komolyabb védéseket bemutatnia. A hazaiak fokozatosan átvették az irányítást, és helyzetet is sikerült kidolgozniuk, viszont Beskorovainyi és Ramirez fejese is célt tévesztett. A 31. percben aztán megtört a jég: szépen hozta fel a labdát Kalmár, majd kiugratta Ramirezt, aki balról külsővel középre tette a labdát, Divkovićnak pedig már csak a kapuba kellett továbbítania. Tíz perccel később Schäfer előtt adódott üres terület, de lapos lövését Kira kapus hárította. A félidő vége előtt még Turík technikás lövését könnyedén hárította Jedlička, a túloldalon pedig Vida Máté kapáslövése a kapu fölé szállt.

A második félidőben a hazaiak nagyobb sebességre kapcsoltak, és gyorsan eldöntötték a három pont sorsát. Kalmár lövése még mellé ment, Divković távoli, középre tartó bombája viszont becsapta Kira kapust. 2:0 – de a java még csak ezután következett. Néhány perccel később Blackman kapott egy jó indítást a jobb szélen, majd egy becsúszó védőn is sikerült átjátszania magát, és az eleve létszámfölényben támadó sárga-kékek közül még választhatott is a kapu előtt – végül Kalmárnak gurította vissza a második hullámba, aki pedig az elfekvő Kira fölött a kapuba helyezett. Alig telt el néhány pillanat, Divković mesterhármast ünnepelhetett. Egy gyors kontra végén Kalmár kapott labdát a tizenhatos előtt, majd némi nehézségek árán sikerült megtartania, és odapasszolnia Divković elé, aki egy helyezett lapos lövéssel bevette a kaput. A nagymihályiak csak elvétve jutottak el a DAC kapujához, de azért így is sikerült helyzetet kidolgozniuk – főként Vojtko fejesénél kellett Jedličkának résen lennie. A hajrában a sokat dolgozó Blackman pecsételte meg a vendégek sorsát azzal, hogy egy kapu előtti kavarodást követően mattolta Kirát.

A DAC fantasztikus teljesítménnyel, megérdemelten győzött, ezzel visszavágott a tavalyi nagymihályi zakóért.

Nem örülhet még a bajnoki címnek a Slovan, amely bár egy kései góllal legyőzte a Ružomberokot, viszont vasárnap a Žilina is győzni tudott a Spartak Trnava ellen. A hazaiak már az ötödik percben vezetést szereztek Ďuriš révén, és bár a második félidő elején Bamidele egyenlíteni tudott, Bernát további találatára már nem érkezett válasz. A zsolnaiak így továbbra is tartják tízpontos hátrányukat a Slovanhoz képest.

Az alsóházban mondhatni papírforma szerint alakultak a mérkőzések: a sereghajtó Pohronie négyest kapott Trencsénben, a ViOn 0:1-ről fordított a Nitra ellen, míg a Senica-Sereď mérkőzésnek pontosztozkodás lett a vége.

Győzelmüknek köszönhetően a trencséniek és az aranyosmarótiak már matematikailag sem végezhetnek az utolsó helyen.



Eredmények:

Felsőház

ŠK Slovan Bratislava – MFK Ružomberok 1:0 (0:0)

Gólszerző: 89. Medved

FC DAC 1904 – MFK Zemplín Michalovce 5:0 (1:0)

Gólszerzők: 31., 57., 67. Divković, 64. Kalmár, 90+1. Blackman

MŠK Žilina – FC Spartak Tranva 2:1 (1:0)

Gólszerzők: 5. Ďuriš, 65. Bernát – 50. Bamidele



Alsóház

AS Trenčín – FK Pohronie 4:0 (2:0)

Gószerzők: 27. Ghali, 38. van Kessel, 51. Roguljić, 56. Bukari

FK Senica – ŠKF Iclinic Sereď 1:1 (1:1)

Gólszerzők: 45+2. Eneji – 14. Vuk

FC ViOn Zlaté Moravce – FC Nitra 2:1 (1:1)

Gólszerzők: 23. Kovaľ, 77. Cmiljanić – 12. Šefčík



A bajnokság állása:

Felsőház

Alsóház

(tt)