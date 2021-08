Fortuna Liga, 4. forduló: Az újonc megtréfálta az eddig hibátlan zsolnaiakat

A Spartak Trnava az eddig egypontos ViOn-t fogadta, és bár adódtak helyzetek a vendégek előtt is, a nagyszombatiak szerezték meg a vezetést. A 27. percben Bukata életerős lökettel mattolta Kira kapust. A hazaiak előtt a továbbiakban is több ígéretes helyzet adódott, de az aranyosmarótiak hálóőre sokáig meccsben tartotta csapatát. A 72. percben viszont már ő is tehetetlen volt: Isa beadását követően Tóth lemaradt Ristovskiról, akinek csak bele kellett tennie a lábát. A nagyszombatiak ezzel begyűjtötték a három pontot, az aranyosmarótiak továbbra is szenvednek.

Ha volt mérkőzés, amiről azt mondhatták volna, hogy egyértelmű a kimenetele, akkor az a Liptvoský Mikuláš-Žilina találkozó, ehhez képest alaposan fordult a kocka. A vezetést ugyan az eddig száz százalékos zsolnaiak szerezték meg a 35. percben, de a hazaiak a második játékrészben nagyobb sebességre kapcsoltak. Az 51. percben be is találtak, de több percnyi videózást követően a játékvezető nem adta meg Bartoš találatát. A 68. percben viszont már érvényes találatot szereztek a liptószentmiklósiak, mégpedig Bartoš révén. Hét perccel később jött az újabb dráma, ugyanis egy szögletet követően Bartoš fejelt a zsolnaiak kapujába. A játékvezető 12 percet hosszabbított, de ez az idő már csak annyira volt elég, hogy a zsolnaiaktól Bichakhchyan megkapja második sárga lapját, majd a pirosat is. A Žilina ezzel elveszítette veretlenségét a bajnokságban, míg a Liptvoský Mikuláš első győzelmének örülhet.



Eredmények:

FC Spartak Trnava – FC ViOn Zlaté Moravce 2:0 (1:0)

Gólszerzők: 27. Bukata, 72. M. Ristovski

MFK Tatran Liptovský Mikuláš – MŠK Žilina 2:1 (0:1)

Gólszerzők: 68., 76. Bartoš – 35. Myslovič (11-esből)



A szombati eredmények:

FK Senica – FC DAC 1904 1:1 (0:0)

Gólszerzők: 78. Niarchos – 90+3. Sharani

FK Pohronie – ŠKF Sereď 1:1 (0:0)

Gólszerzők: 63. Lačný – 52. Gatarić (11-esből)

ŠK Slovan Bratislava – MFK Zemplín Michalovce 3:1 (1:1)

Gólszerzők: 2. Čavrić, 50. Weiss (11-esből), 74. Zmrhal – 14. Oshima



A pénteki eredmény:

AS Trenčín – MFK Ružomberok 1:1 (1:1)

Gólszerzők: 36. Kadák – 38. Brenkus



A bajnokság állása:

Góllövőlista:

Kadák (Trenčín) – 3 gól

Jambor (Žilina) – 3 gól

Myslovič (Žilina) – 3 gól

Ristovski (Trnava) – 3 gól

Bichakhchyan (Žilina) – 2 gól

Bartoš (L. Mikuláš) – 2 gól

Boateng (Trnava) – 2 gól

Brenkus (Ružomberok) – 2 gól

Lačný (Pohronie) – 2 gól

Malle (Pohronie) – 2 gól

Taiwo (DAC) – 2 gól

Weiss (Slovan) – 2 gól

Zmrhal (Slovan) – 2 gól

Sharani (DAC) – 2 gól

