Fortuna Liga, 22. forduló: Krstović mesterhármasával intézte el a DAC a Žilinát (VIDEÓ)

A hazaiak szempontjából nem is indulhatott volna jobban a mérkőzés: a harmadik percben szerencsétlenkedtek a zsolnai védők a kapujuk előtt, röviden szabadítottak fel, Hahn pedig azonnal visszaemelte a labdát Krstović elé, aki egyből kilőtte a jobb alsót. A közönség még a montenegrói támadó gólját ünnepelte, amikor kis híján megszületett a második találat is, Andzouana viszont nagy helyzetben az oldalhálóba lőtt. A hazaiak nagy lendülettel játszottak, volt, hogy percekre beszorították saját kapuja elé az ellenfelet, amelyet jól láthatóan megfogott a korai gól. A 10. perc után viszont kezdett leülni a mérkőzés, a játék kiegyenlítődött, a valamivel több mint négyezer néző pedig sokáig helyzeteket sem láthatott. A következő komolyabb szituációt a 30. perc környékén jegyezhettük fel – Andzouana cselezte be magát középre, majd nem sokkal a felső léc fölé durrantott. A túloldalon Nemčík ígéretes lövése kerülte el a kaput, majd Ďuriš nem talált be 10-11 méterről.

Alig kezdődött el a második játékrész, és egyenlített a vendégcsapat. Egy baloldali centert követően középen Davis ugrott a legmagasabbra és fejelte el az ellenfél elől a labdát, az viszont a tizenhatos elé, középre pattant, ahol Rusnákról lemaradt Sharani, a zsolnai védő pedig kapásból a jobb alsóba lőtt. A közönség továbbra sem láthatott szép játékot, a zsolnaiak pedig az egyenlítést követően megérezték a lehetőséget, és támadásban is maradtak – Gono lövése viszont elakadt a védőkben. Veselovský becserélése lendületet hozott a hazaiak játékába, a fiatal játékos nem sokkal pályára lépése után nagy helyzetbe is került, de a vendég kapus bravúrral hárítani tudott. A játék képe alapján nem úgy nézett ki a dolog, hogy bármelyik oldalon is újabb gól születhet, Iľko ígéretes lövése is elkerülte a kaput. A 68. percben viszont újfent betalált a DAC: Sharani vezette fel a labdát és kapura is lőtt, de az kijött a kapusról. A zsolnai védők nem tudtak felszabadítani, a labda visszakerült balra Sharanihoz, ő pedig észrevette, ahogy Krstović kimozdul a tizenhatos vonalára a benti bolyból. Odatette neki a játékszert, ő pedig onnan laposan a kapuba lőtt. Pár perccel később Sharani blokkolt lövése ment a kapu mellé, majd a túloldalon Ricardo fogott egy kellemetlen lövést. A zsolnaiak képtelenek voltak nyomást gyakorolni a hazai csapatra, sőt, a hajrába érve újabb gólt szereztek a sárga-kékek. Davistől indult az akció, kitette a labdát a jobb szélre Balićnak, aki középre ívelt a hosszú sarokhoz, Krstović pedig a kapuba fejelt, ezzel mesterhármast szerezve. Több gól már nem született, így a DAC nem túl szép játékkal, de otthon tartotta a három pontot, így a negyedik helyen zárta az alapszakaszt.

Paprikás hangulatot ígért a forduló rangadója, a Slovan-Spartak találkozó, de a csapatok csak helyzetekig jutottak, a hálók egyszer sem rezdültek meg. A pontosztozkodás azt jelenti, hogy a két csapat között változatlan maradt a különbség a tabellán. A nagyszombatiakhoz viszont közelebb került a Ružomberok, amely a vártnál nehezebben győzte le a sereghajtó Pohroniét – a mindent eldöntő találatot Lichý szerezte az 54. percben.

Drámai meccset hozott a Sereď és a Zlaté Moravce összecsapása, amelyen a vendégek már a 10. percben megszerezték a vezetést Suľa remekbeszabott találatával. Sokáig úgy tűnt, hogy a kiesés elől menekülő aranyosmarótiak értékes pontokkal távoznak, ám az utolsó percekben büntetőhöz jutottak a hazaiak – Lukáč kapus a kapujából kimozdulva bokszolt ki egy beadást, de közben letaglózta Ljubičićet a tizenhatoson belül. Az ítélet nem kis érzelmeket váltott ki a vendégekből, de a játékvezető nem változtatta meg döntését. Jureškin a büntetőpontról nem hibázott. Az igazi dráma viszont ezután következett. A ráadás negyedik percében Jureškin beadását követően Radić védhetetlenül a kapuba fejelt, ezzel pedig a Sereď otthon tartotta a három pontot, győzelmének köszönhetően pedig az ötödik helyen zárta az alapszakaszt.

A Senica jött ki jobban a hetedik helyért folyó harcból, miután Niarchos 14. percben értékesített büntetőjével győzni tudott Nagymihályban. A Trenčín viszont nem tudta legyőzni hazai pályán az újonc Liptovský Mikulášt. Azango kétszer is megszerezte a vezetést a hazai csapatnak, de előbb Pinte, majd Švec egyenlített. A liptóiak veretlenségi sorozata ezzel már öt meccset számlál.



Eredmények:

ŠKF Sereď – FC ViOn Zlaté Moravce 2:1 (0:1)

Gólszerzők: 90+2. Jureškin (11-esből), 90+4. Radić – 10. Suľa

FC DAC 1904 – MŠK Žilina (17:00)

Gólszerzők: 3., 68., 83. Krstović – 48. Rusnák

MFK Zemplín Michalovce – FK Senica 0:1 (0:1)

Gólszerző: 14. Niarchos (11-esből)

MFK Ružomberok – FK Pohronie (1:0)

Gólszerző: 54. Lichý

ŠK Slovan Bratislava – FC Spartak Trnava 0:0

AS Trenčín – MFK Tatran Liptovský Mikuláš 2:2 (1:1)

Gólszerzők: 5., 63. Azango – 41. Pinte, 82. Švec



Az alapszakasz végeredménye:

Góllövőlista:

Kadák (Trenčín) – 10 gól

Henty (Slovan) – 9 gól

Zmrhal (Slovan) – 7 gól

Regáli (Ružomberok) – 7 gól

Sukisa (Žilina) – 7 gól

Ristovski (Trnava) – 7 gól

Bichakhchyan (Žilina) – 6 gól

Kochan (Ružomberok) – 6 gól

Azango (Trenčín) – 6 gól

Bartoš (L. Mikuláš) – 6 gól

Trusa (Michalovce) – 6 gól

Lačný (Pohronie) – 6 gól

(tt)