Fortuna Liga, 18. forduló: Vajon megtörik az újonc lendületét a sárga-kékek?

Múlt héten az utolsó pillanatban úszott el a DAC győzelme az MŠK Žilina ellen, így ahelyett, hogy bebiztosította volna őszi második helyét a bajnokságban, csupán egypontos előnyét tudta megőrizni közvetlen riválisával szemben.

A sárga-kékek az őszi idény utolsó fordulójában az ellen a Sereď ellen lépnek pályára, amely újonc létére szorgos pontgyűjtögetésbe kezdett az utóbbi időben, és olykor még az esélyesebbektől is elcsentek egy-egy pontot. A szerediek utoljára október 7-én szenvedtek vereséget a bajnokságban (Spartak Trnava 0:1), azóta viszont hat meccsen maradtak veretlenek. Megsüvegelendő fegyverténynek számít, hogy ezeken a találkozókon 3:1 arányban legyőzték a rózsahegyieket és a trencsénieket is, de két fordulóval ezelőtt a zsolnaiakat is egy ponttal küldték haza.

A DAC és a Sereď utoljára a bajnokság 7. fordulójában találkozott. A MOL Arénában rendezett mérkőzés két szempontból is emlékezetes marad: egyrészt a meccs közben olyan felhőszakadás érkezett Dunaszerdahelyre, hogy az első sorokban ülő nézők kénytelenek voltak magasabban menedéket keresni, de a feljebb ülők is kaptak a zuhanyból. A kedvezőtlen időjárás ellenére viszont a játékra nem lehetett panasz: a hazaiak öt gólt rámoltak be a leamortizált szeredieknek – egy öngól mellett Vida Kristopher duplázott, Kalmár és Tretyakov pedig egyszer-egyszer volt eredményes.

Bár sokan sima vendéggyőzelemre számítanak, Peter Hyballa védencei minden bizonnyal nem becsülik majd alá az ellenfelet. Főként, hogy eltiltás miatt nem léphet majd pályára a DAC gólgyárosa, Vakoun Issouf Bayo. A sárga-kékek számára különösen fontos lenne a három pont begyűjtése, ha nem szeretnék, hogy az első helyen álló Slovan még jobban elhúzzon.

A forduló első mérkőzését és egyben rangadóját Pozsonyban rendezik, ahol a Slovan fogadja az MŠK Žilinát. A pozsonyiak minden bizonnyal mindent megtesznek majd azért, hogy veretlenül zárják az őszi idényt, ehhez azonban a sárga-zöldeknek is lesz egy-két szavuk.

A mostanában gyengélkedő Podbrezová azt a Michalovcét fogadja, amely utóbbi három mérkőzését megnyerte, és csak rosszabb gólkülönbsége miatt nem lehet ott a tabella első felében.

A magukat megemberelni látszó nyitraiak újabb három pontért utaznak Aranyosmarótra, viszont a hazaiak sem adják majd könnyen a bőrüket, ugyanis ha nem kezdenek sürgősen pontgyűjtögetésbe, tavasszal súlyos gondjaik lesznek majd a kiesés elleni harcban.

Az utolsó előtti helyen poroszkáló Senica hazai pályán fogadja a bajnokverő Ružomberokot, amely hétpontos hátrányból ostromolja a dobogót. Két rossz passzban lévő csapat csap össze Nagyszombatban, ahol az utóbbi három mérkőzését elveszítő Spartak a kilenc bajnoki óta nyeretlen AS Trenčínt fogadja. A szebb napokat is megélt nagyszombatiak és trencséniek 18-18 ponttal állnak a bajnokság nyolcadik és kilencedik helyén.

A 18. forduló műsora

December 8. (szombat)

ŠK Slovan Bratislava – MŠK Žilina (13:45)

FC Železiarne Podbrezová – MFK Zemplín Michalovce (14:00)

ŠKF Iclinic Sereď – FC DAC 1904 (14:00)

FC ViOn Zlaté Moravce – FC Nitra (14:00)

FK Senica – MFK Ružomberok (14:00)

FC Spartak Trnava – AS Trenčín (15:45)

A bajnokság állása:

(tt)