Fortuna Liga, 17. forduló: Izzasztó összecsapás vár a DAC-ra, a második hely a tét

Egy hete, az őszi idény utolsó hazai bajnoki mérkőzésén a DAC nem bírt a hullámvölgyben lévő és 70 percen keresztül emberhátrányban játszó AS Trenčínnel. A sárga-kékek szerencséjére sem a listavezető Slovan, sem a harmadik helyen robogó Žilina nem tudott három pontot szerezni, így nem történt változás az élbolyban.

A DAC most hétvégén éppen közvetlen üldözője, az MŠK Žilina otthonában lép pályára. Nem számíthatnak könnyű mérkőzésre Peter Hyballa védencei, ugyanis a zsolnaiak remek szériát tudhatnak magukénak: a bajnokságban utoljára szeptember 1-én szenvedtek vereséget (Slovan 0:1), azóta kilenc mérkőzésből hetet megnyertek, kétszer pedig pontosztozkodás lett a vége.

A sárga-kékek és a zsolnaiak utoljára a bajnokság 6. fordulójában találkoztak, akkor gólnélküli döntetlen született a MOL Arénában. Egy biztos, ha Jaroslav Kentoš csapata ezúttal otthon tartja a három pontot, a DAC búcsút inthet a második helynek. De mivel a labda gömbölyű...

Annak viszont örülhet Peter Hyballa, hogy már számíthat két meghatározó játékosára, a sérülésből felépülő Kristián Koštrnára és Ľubomír Šatkára. A két védő már a trencséniek elleni mérkőzésen is a kispadon kezdett, utóbbi pedig csereként be is állhatott. Nem kizárt, hogy a zsolnaiak ellen legalább egyikük már a kezdőben is ott lesz.

A legutóbbi eredmény: FC DAC 1904 – MŠK Žilina 0:0

Egy héttel ezelőtt megszakadt a trencséniek hétmeccses vereségszériája, az viszont meglepetés lenne, ha hosszú idő után éppen a bajnokságot veretlenül vezető Slovan ellen aratnának győzelmet.

A bajnokság meglepetéscsapata, az újonc Sereď a nem túl acélos Podbrezová otthonában lép pályára. A vasgyáriak sorozatban hat mérkőzést veszítettek el, legutóbb az utolsó helyen szerénykedő aranyosmarótiak fektették őket két vállra.

A nyitraiak legutóbb szenzációs feltámadást produkáltak azzal, hogy a nagyszombatiak otthonában két gólt szereztek a ráadás perceiben, ezzel 3:2-ra megnyerték a mérkőzést. Ezúttal az a Senica lesz az ellenfelük, amely bár az utóbbi időben mutatott életjeleket, egy hete azonban négyet kaptak hazai pályán a nagymihályiaktól.

Az aranyosmarótiak a Michalovce otthonában küzdenek majd a kiesés elkerüléséért. A mostanában hektikus eredményeket produkáló Ružomberok a címvédő Spartak Trnavát fogadja vasárnap, amely csütörtökön még Belgiumban lépett pályára az Európa Ligában. A nagyszombatiakat az ág is húzza: a csapat utóbbi két bajnokiját elveszítette (Nitra 2:3, Michalovce 0:1), emellett pedig Vladimír Poór klubtulajdonos, Radoslav Látal edző és Pavel Hoftych sportigazgató is bejelentette távozását.

A 17. forduló műsora

December 1. (szombat)

AS Trenčín – ŠK Slovan Bratislava (13:45)

FK Železiarne Podbrezová – ŠKF Iclinic Sereď (14:00)

FC Nitra – FC Senica (14:00)

MFK Zemplín Michalovce – FC ViOn Zlaté Moravce (14:00)

MŠK Žilina – FC DAC 1904 (15:30)

December 2. (vasárnap)

MFK Ružomberok – FC Spartak Trnava (14:00)

A bajnokság állása:

(tt)