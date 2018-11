Fortuna Liga, 14. forduló: Kapott gól nélkül győzött a DAC, nem tud hibázni a Slovan

Szoros meccsen gyűjtötte be a DAC a három pontot a nyitraiak ellen a Fortuna Liga 14. fordulójában.

Nehéz mérkőzés várt a DAC-ra, hiszen nem elég, hogy előző két tétmeccsét (egyet a kupában, egyet a bajnokságban) elveszítette, még a csapat motorja, Kalmár Zsolt sem léphetett pályára eltiltás miatt. Hyballa eredetileg Tretyakovot akarta játszatni a magyar válogatott helyén, de az ukrán játékos megsérült a pénteki edzésen, így Bednár került a kezdőbe.

A DAC edzésein egész héten a védekezésre összpontosítottak, és ez meg is látszott a nyitraiak elleni mérkőzésen: a sárga-kékek nem rontottak neki fejetlenül az ellenfélnek, igyekeztek szervezetten játszani. Ezáltal a kialakított helyzetek száma is jóval csökkent az előző mérkőzésekhez képest, viszont a hátsó sorok lényegesen jobban teljesítettek.

Az első valamirevaló helyzetre majdnem 20 percet kellett várni: Divković nagy helyzetben luftot rúgott. Fél óra telt el a játékból, amikor a hazai csapat megszerezte a vezetést: Hercet indították a bal oldalon, bevezette a labdát a tizenhatoson belülre, lement egész az alapvonalig, onnan visszatette a középen érkező Vida Krisztopher elé, aki magabiztosan lőtt a hálóba. Egy perccel később Bayo növelhette volna az előnyt, de Hroššo fogta a lövését. A második játékrészben Hercnek is volt egy nagy helyzete, de a nyitraiak kapusa az ő kapáslövését is bravúrral hárította. A vendégek jobbára csak a mérkőzés végére éledtek fel, vezettek is néhány akciót, veszélyes helyzetet azonban már nem tudtak kialakítani. A DAC így nehézkesen, de megérdemelten tartotta otthon a három pontot. Lényegesen több helyzetet alakítottak ki ellenfelükkel szemben, de Kalmár hiánya azért megérződött a csapat játékán. Viszont pozitívumnak mondható, hogy a csapat hosszú idő után kapott gól nélkül húzott le egy meccset.

A harmadik helyezett Žilina és a negyedik helyen álló Ružomberok csatája a vártnál sokkal simább hazai győzelmet hozott. A vendéglátók az első félidő ráadásában szerezték meg a vezetést, majd a mérkőzés utolsó tíz percében még két gólt rámoltak be ellenfelüknek. A zsolnaiak ezzel átmenetileg feljöttek a második helyre, de a DAC győzelme miatt néhány órával később vissza is csúsztak a harmadikra. A Žilina hátránya továbbra is egy pont a sárga-kékekkel szemben.

A Senica nyerte a kiesőjelöltek csatáját: az aranyosmarótiak több mint egy órán keresztül állták a sarat, de a 64. percben Deretti megszerezte a vezetést a hazaiaknak. A hajrában további két találatot szereztek a senicaiak, így a 3:0-ás győzelemnek köszönhetően elmozdultak az utolsó helyről.

Szépen tör felfelé az újonc Sereď, amely ezúttal a hetek óta gyengélkedő AS Trenčínt fogadta. Ventúra és Pankarićan találataival 2:0-ás hazai vezetéssel vonulhattak pihenőre a játékosok. A második játékrész elején Mance szépíteni tudott, így újra nyílttá vált a mérkőzés. A 86. percben azonban Morong végleg szertefoszlatta a vendégek egyenlítési vágyait, így a vendéglátók újabb fontos pontokat szereztek. Győzelmével a Sereď feljött az ötödik helyre, míg a Trenčín egészen a hetedik pozícióig zuhant.

A bajnoki címvédő Spartak Trnava 2:0-ás győzelmet aratott a masszív Podbrezová ellen, ezzel a csapat feljött a hatodik helyre. Továbbra sem tud hibázni a Slovan, amely hazai pályán 6:0-ra kitömte azt a nagymihályi csapatot, amely egy héttel ezelőtt legyőzte a DAC-t. A pozsonyi csapat így 14 fordulót követően is veretlenül vezeti a bajnokságot.

Eredmények:

MŠK Žilina – MFK Ružomberok 3:0 (1:0)

Gólszerzők: 45.+2 Boženík, 81. Holúbek, 90. Sluka

FK Senica – FC ViOn Zlaté Moravce 3:0 (0:0)

Gólszerzők: 64. Deretti, 84. Dias, 89. Solano

ŠKF Iclinic Sereď – AS Trenčín 3:1 (2:0)

Gólszerzők: 26. Ventúra, 36. Pankarićan, 86. Morong – 46. Mance

FC Spartak Trnava – FK Železiarne Podbrezová 2:0 (1:0)

Gólszerzők: 14. J. Rada, 90+2. Čanturišvili

ŠK Slovan Bratislava – MFK Zemplín Michalovce 6:0 (3:0)

Gólszerzők: 5., 26. Šporar, 20., 77. Moha, 48. Beskorovajny (öngól), 67. Čavrić (11-es)

FC DAC 1904 – FC Nitra 1:0 (1:0)

Gólszerző: 30. Vida K.

A bajnokság állása:

