A Ferencvárostól érkezik fiatal támadó a DAC-hoz

Redzic Damir 2003. március 23-án született Pécsett, bosnyák apa és magyar anya gyermekeként. Pályafutását a Harkány SE-ben kezdte, nyolcévesen a Kozármisleny SE csapatához igazolt, két évvel később pedig a PMFC Pécs futballistája lett. Mindegyik korosztályos csapatból kitűnt a tehetségével, már tizenkét évesen felkeltette a Partizan Belgrád és a Dinamo Zágráb megfigyelőinek a figyelmét. 2017 nyarán a Ferencvároshoz került, ahol a mai napig is szerepel. Az U17-es gárdától rögtön a felnőttekhez került, 2020 nyarán pedig aláírta pályafutása első professzionális szerződését. A legutóbbi három szezonban a Ferencváros felnőtt- és tartalékcsapatában is futballozott, de szerepelt a zöld-fehérek soroksári farmcsapatának a színeiben is. A 2020/21-es idénytől mostanáig a három legfelső szintű bajnokságban 85 mérkőzésen 25 gólt szerzett.

Az élvonalban 2021 januárjában a Puskás Akadémia otthonában elért 1:1-es döntetlen alkalmával mutatkozott be. 2021 ősze folyamán a Bajnokok Ligája 1. selejtezőkörében is pályára lépett az FC Pristina ellen. Röviddel ezt megelőzően a dunaszerdahelyi szurkolók is láthatták az új szerzeményt, amikor is az FTC-DAC (1:0) felkészülési találkozó második félidejét játszhatta végig. A múlt idényben az Európa-liga csoportkörében a Trabzonspor elleni idegenbeli összecsapáson kapott lehetőséget. A Fradi A-csapatával a legutóbbi három idényben bajnoki címet ünnepelhetett.

Redzic hosszú ideje tagja a magyar utánpótlás-válogatottaknak, jelenleg a 21 éven alatti nemzeti csapat bővebb keretében találkozhatunk a nevével.