Európa Konferencia Liga: Szépségdíjas gólokkal szerzett biztos előnyt a DAC

Az első perctől kezdve a DAC irányította a mérkőzést, a Vikingur csak a védekezéssel törődött. A sárga-kékek mezőnyfölénye hamar góllá is érett: Blackman kapta meg a labdát jobb oldalon, ellenfelét megverve betört a tizenhatosba, majd középre ívelt, Krstović pedig hibátlan ollózó mozdulattal a kapuba vágta. Reynatrod kapusnak esélye sem volt védeni. Ezt követően is többnyire a DAC-nál volt a labda, a hazaiak alig hagyták el a saját térfelüket. A feröeriek első komolyabb helyzetére a félidő derekáig kellett várni, Olsen fejese a kapu mellé ment. Bár a sárga-kékek uralták a mérkőzést, olykor pontatlanság jellemezte a játékukat. A feröeriek ezeket kihasználva igyekeztek veszélyeztetni, így történt a 31. percben is: a dunaszerdahelyiek eladták hátul a labdát, S. Vatnhamar lecsapott rá, lőhetett is volna, de ő inkább a középen érkező Johansenhez passzolt. Kružliak önfeláldozóan vetődött bele a lövésébe. A félidő végéhez közeledve közel álltak az egyenlítéshez a hazaiak, Veszelinov viszont hatalmas bravúrral védte G. Vatnhamar fejesét.

A második félidő egy életerős Krstović-lövéssel indult, majd ugyanaz a játékkép volt a jellemző: a DAC felállt védelemmel szemben járatta a labdát. Továbbra is a sárga-kékek domináltak, de már a vendégek is aktívabban futballoztak, és szintén a vendég csapat hibáiból kiindulva igyekezett veszélyeztetni. Adrian Guľa fiai ugyan tetszetős akciókat dolgoztak ki, de a végső fázisban rendre pontatlanok voltak. A hajrába érve végül mégiscsak sikerült betalálni a DAC-nak: Félmagas beadás érkezett a hazai kapu elé, a Vikingur két játékosa is luftot rúgott, a labda így eljutott az üresen érkező Ciganikshoz, aki ballal kipókhálózta a bal felső sarkot. A vendégek a biztos előny tudatában várták a végső sípszót, de a hazaiak nem adták fel, a DAC hathatós segítségével pedig kis híján sikerült is betalálniuk. Az utolsó percekben Andzouana a saját tizenhatosánál eladta a labdát, az egyik hazai játékos lecsapott rá, majd megjátszotta Justinussent, aki 16 méterről lőtt, Veszelinov helyett viszont a kapufa védett. A hosszabbítás második percében ugyancsak a kapu konstrukciója került a középpontba. Hansen szögletből ívelt a hosszú oldalra, Veszelinov aláfutott, Mneney éles szögből fejelt, de a labda újfent a kapufán csattant, onnan pedig kivágódott a mezőnybe.

A DAC tehát megúszta kapott gól nélkül, és biztos előnyből várhatja a jövő heti visszavágót.



Eredmény:

Vikingur Gota – FC DAC 1904 0:2 (0:1)

Gólszerzők: 7. Krstovič, 81. Ciganiks



(tt)