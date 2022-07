Európa Konferencia Liga: Egygólos előnnyel utazik a DAC a belfasti visszavágóra (VIDEÓ)

Az első perctől fogva a hazaiak birtokolták többet a labdát, de mindkét csapat óvatosan kezdett, sokáig egyik kapu sem forgott veszélyben. Az első komolyabb helyzetet a kilencedik percben jegyezhettük fel, Szánthó szabadrúgását Talley kapus hárította. Negyed óra után újfent a DAC veszélyeztetett, Kružliak fejese centikkel ment a felső léc fölé. Tíz perccel később viszont már a vendégek kapujában táncolt a labda. Andzouana játszotta meg a jobbról érkező Szánthót, aki lopott néhány métert Ivesszel szemben, a tizenhatosba érve pedig tolt egyet a labdán középre, majd ballal hibátlanul a kapu hosszú oldalába lőtt. Csakhogy nem tartott sokáig a hazaiak öröme, ugyanis az északírek első kaput eltaláló lövésükkel azonnal egyenlítettek. McDonagh jobb oldalon becsapta Davist, majd egyből a hazai kapu elé adott félmagasan. A labda elment Brunetti és Kružliak előtt is, Hale pedig köszönte szépen, közelről a kapuba lőtt. A túloldalon Andzouana is szinte azonnal válaszolhatott volna, lövése viszont nem sokkal ment a kapu fölé. A DAC túlnyomórészt irányította a mérkőzést, ám be-becsúszott néhány pontatlanság a hátsó alakzatban, amiből a vendégek igyekeztek veszélyeztetni, de csak egyszer, közvetlenül a szünet előtt tudtak komolyabb szituációt kialakítani – Hale nem találta el a kaput.

A fordulást követően igyekezett felpörgetni a játékot a DAC, főként az aktív Káčer jóvoltából, de a vendégek szervezetten védekeztek. Adrián Guľa kettős cserével próbálta felrázni csapatát, Baloghot és Hahnt is pályára küldte, de egyikük sem tudott átütőerőt vinni a hazaiak játékába. A 65. percben mégis betalált a DAC. Káčer megjátszotta a teljesen üresen álló Veselovskýt, aki laposan a tizenhatos határán álló Krstovićhoz passzolt, ő pedig kapásból a kapuba lőtt. Talley hiába nyújtózkodott. Szinte alig volt szabálytalanság az egész mérkőzésen, az utolsó tíz percben viszont felpörögtek az események ezen a téren. Előbb a vendégek két játékosa kapott sárga lapot, majd a csereként beállt Moumout állította ki a spanyol játékvezető. A DAC játékosa becsúszva elrúgta a labdát az egyik vendég játékos elől, de közben eltalálta az ellenfél lábát is. A játékvezető azonnal felmutatta a piros lapot, majd Kružliaknak a sárgát is reklamálásért. A hajrában érezték a lehetőséget a vendégek, de komolyabb helyzetet nem sikerült kialakítaniuk, így az eredmény már nem változott.

A szlovák csapatok közül a Ružomberok is az első fordulóban kezdte meg a nemzetközi kupaszereplést, Pilibaitis öngóljával és Gerec második félidőben szerzett találatával magabiztos győzelmet aratott a litván Zalgiris Kaunas ellen.



(tt)