Előkészületi mérkőzés: A Zlín csapatával játszott a DAC

Az első februári szombat lehetőséget nyújtott a sárga-kék szurkolók számára, hogy idén először kilátogassanak a MOL Arénába. A stadionban került ugyanis megrendezésre a DAC utolsó téli felkészülési találkozója. A tavaszi idény előtti főpróbán a cseh élvonal 15. helyezettjét, az FC Zlín csapatát fogadtuk.

Goure, Gavrić és Csinger ezúttal sem tudott még pályára lépni sérülés miatt, míg Oddei délelőtt egyéni gyakorlást abszolvált. Ramadan Szíria nyolcaddöntős Ázsia-kupabeli búcsúja után csak holnap csatlakozik a csapathoz. Krivokapić és Záhradník ma a Somorja mezében szerepelt.

Az első komolyabb lehetőséget a 13. perc hozta, amikor Vitális kapásból az oldalhálóba lőtt. Kaša a 19. percben még közelebb járt a gólhoz, Rochina szöglete utáni lövését Nombil a gólvonal elől fejelte ki. A túloldalon Fantiš próbálta meglepni Popovićot, kapusunk szögletre mentett. A félidő végén Brunetti távoli lökete, majd pedig Vitális kísérlete érdemelt tapsot. Utóbbi majdnem a gólvonalról végzett el egy szabadrúgást, és amikor mindenki beadást várt, Milán kapura tüzelt, Dostál azonban kiöklözte a labdát.

Az első félidő főleg a két tizenhatos között zajlott, a párharcok domináltak, ám így is akadt mindkét kapusnak dolga. Ehhez képest fordulás után sokkal ritkábban forogtak veszélyben a kapuk, amiben a számos csere is közrejátszott. A mérkőzés legszebb egyéni alakítását a csereként beállt Jürgens mutatta be, aki ügyesen játszotta tisztára magát, az akció végén azonban középre célzott. Amikor már úgy tűnt, hogy ma nem esik gól, a vendégek a 85. percben egy gyorsan elvégzett szabadrúgásból betaláltak. Vukadinović gurított vissza Cedidla elé, az ő lapos kísérlete Dimunról pechesen a kapunkba pattant – 0:1. A végén még próbálkoztunk egyenlíteni, de komolyabb helyzetig már nem jutottunk. Egy balszerencsés öngóllal tehát vereséget szenvedtünk a tavasz előtti főpróbán.

Egy hét múlva már élesben megyünk – az első tavaszi, összességében pedig a 19. bajnoki fordulóban a kilencedik Szakolcát fogadjuk. Az összecsapást 2024. február 10-én 15:00 órai kezdettel rendezik, amelyre hétfőtől indul a jegyárusítás.

DAC 1904 - FC Zlín 0:1 (0:0)

MOL Aréna, Dunaszerdahely, 2024. február 3., szombat, 13:00 ó, változóan felhős idő, +11°C

Góllövők: 85. Dimun (öngól) 0:1

Sárga lap: 83. Andzouana

Játékvezető: Ruc - Štofik, Roszbeck, 750 néző

DAC: Popović - Gruszkowski (67. Yapi), Brunetti, Kaša, Andzouana - Káčer (59. Barišić), Dimun, Vitális - Rochina (46. Jürgens), Trusa (85. Redzic), Herc (73. Dolček). Edző: Xisco Muňoz.

Zlín: Dostál - Cedidla, Kolář, Didiba, Čelústka (56. Natchkebia) - Nombil (56. González), Bužek (73. Slončík) - Fantiš (56. Vukadinović), Janetzký (83. Černín), Bartošák (83. Reiter) - Schánělec (69. Ikugar). Edző: Bronislav Červenka.

STATISZTIKA:

Lövés – kapura 5:4, mellé 2:2

Szöglet – 12:4

Les – 2:2

(dac1904.sk)