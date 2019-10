DAC–ViOn: Szurkolói információk

A forgóajtók közelében, a B és C lelátók alatt a kapunyitástól (16:30) ezúttal is a már szokásos, ingyenes arcfestést szerveznek a szurkolók részére.

A hétvégi mérkőzésre készített színes meccsfüzetet (Híradó) a DAC store-ban találják majd meg a szurkolók.

A DAC és a TravelStar ezúttal is egy közös tippversennyel készült a VIP Silver látogatóinak. Keresse fel a TravelStar bannereinél található hoszteszlányokat, tippelje meg a félidei és a végeredményt, és nyerjen! A helyesen tippelők között rögtön a mérkőzés végén kisorsolják a TravelStar 100, 50 és 20 eurós értékű ajándékutalványait. Abban az esetben, ha senki sem találja el a félidei és a végeredményt, a nyertesek az összes tippelő közül lesznek kisorsolva. A tippeket az összecsapás kezdetéig lehet leadni.

A hivatalos DAC store minden munkanapon és vasárnap is nyitva tart. A forgókapukon áthaladva is vásárolhatnak a Fanshopban, konkrétan a BC szektorok sarkán megtalálható sátorban, ahol szintén érvényes a szezonbérlettel rendelkezők 5 százalékos árengedménye.

Az egész MOL Arénában elérhető a szabad internet hozzáférés. Keressék a MOL Aréna free wifi hálózatot, amelybe egyszerűen, a közösségi hálózatok vagy email segítségével tudnak bejelentkezni.

Belépőjegyek értékesítése

Folytatódik a belépőjegyek értékesítése a vasárnapi összecsapásra. Ezeket ide kattintva online, illetve az alábbi nyitvatartási órákban a jegypénztárakban és a DAC store-ban vásárolhatják még meg.

A jegypénztárak nyitva tartása:

Szombat, 2019.10.19.

09:00-12:00 – a MOL Aréna 1-es számú jegypénztára

Vasárnap, 2019.10.20. (DAC-ViOn - meccsnap!)

15:00-tól: a MOL Aréna 2-es számú jegypénztára

A jegypénztárakban készpénzes és bankkártyás fizetés is lehetséges (30 euró felett).

A St. Nicolaus SILVER LOUNGE vasárnapi menüje ide kattintva olvasható.

A VIP Silver belépőjegyeket a jegypénztárakon kívül a DAC store üzletben is meg tudják vásárolni.

A DAC store nyitva tartása a hétvégén:

Szombat: zárva

Vasárnap: 15:00-20:30

A belépőjegyekkel kapcsolatos tudnivalókat és az árjegyzékét itt találják.

Érkezés, parkolás és beléptetés a stadionba

A stadion körüli 16:30 óra környékén forgalomkorlátozások lépnek életbe.

A parkolás a szokásos helyszíneken lehetséges, de a Vásártérre való behajtás csak a közelben található parkolók megteléséig lesz lehetséges, ezt követően szintén lezárásra kerül a motoros forgalom előtt. Javasolják még a Max és a Family Center bevásárlóközpontoknál található szabad parkolók használatát.

A hazai csapat szurkolói számára az A, B, C és D tribünök lesznek megnyitva. A kerekesszékesek kijelölt helyei az AB, BC szektor és a Silver VIP alatt találhatók.

A vendégek nem igényeltek belépőjegyet a szurkolóik számára.

Maga a stadionba való belépés csak a forgókapukon keresztül lehetséges, amelyek a következő helyeken találhatóak:

- Az A és B tribün továbbá a B és C tribün sarkán: AP, AB, B1, B2, B3, B4, BC, C1, C2, C3, C4, C5, CD

- Az A tribün és D tribün sarkán: AL, AD, D2, D3, D4

- Az A tribün recepcióján át: Sky box, VIP

- A C és D tribün sarkán: belépés a CD és D tribünre: a vendégszektor

A szurkoló belépéskor hozzáérinti a megvásárolt belépőt/klubkártyáját a QR kódleolvasóhoz, amivel aktiválódik a forgókapu egy személy belépésére. A forgókapuk csak az arra a tribünre szóló, megfelelő belépők számára engedélyezik a bejutást.

Kérik a szurkolókat a korai érkezésre, hiszen a biztonsági vizsgálat során elfogadott intézkedések a szokásosnál több időt igényelnek. A stadion kapui másfél órával a kezdés előtt nyitnak (16:30), a VIP szektorok fél órával előbb (16:00).

A személyes ellenőrzés miatt a női szurkolók számára külön forgóajtók állnak rendelkezésre.

Cashless-rendszer a büfékben

A MOL Aréna büféiben csak az ún. Cashless kártyával lehetséges fizetni. Ez a készpénznélküli rendszer a feltöltőkártyák elve alapján működik, helyettesítve a készpénzes fizetést. A hétvégi találkozó alkalmával is csak ezen a módon tudnak a szurkolók a büfékben fogyasztani.

A Cashless kártyák értékesítése és feltöltése a belépőjegyek értékesítésével egyidejűleg a jegypénztárakban zajlik, azok nyitvatartási ideje alatt, illetve a DAC store-ban.

A VIP szektor látogatóinak az A lelátó recepcióján, meccsnapon 16:00 és 20:30 között lesz megnyitva egy cashless kassza. Ezen felül a recepción, illetve a St. Nicolaus SILVER LOUNGE étteremben egy-egy feltöltő automatát helyeztünk el.

Ne feledje, hogy a DAC CLUBCARD klubkártya egyúttal Cashless kártyaként is működik.

Figyelem! Az AL, AD, D2, D3 és D4 szektor látogatóinak javasolják, hogy a Cashless kártyát a forgóajtón való belépés előtt vásárolják meg. Az említett szektorok alatt meccsnapon a kártyák mobil eladása zajlik majd, valamint lesz feltöltőautomata is.

Biztonsági intézkedések

Az 1/2014 számú a sportrendezvényekről szóló törvény értelmében a mérkőzés előtt és alatt szigorú biztonsági intézkedések lesznek foganatosítva úgy a szervező, mint a rendőrség részéről. A stadionba való belépés előtt személyi ellenőrzésekre kerül sor.

A stadionba vezető belépési pontokon a szervező szolgálat minden meghatalmazása kihasználásra kerül, méghozzá az ide vonatkozó törvény és a szervező szolgálat elvárt kötelességei betartásának alapján. Azok a személyek, akik láthatólag alkohol vagy egyéb szerek befolyása alatt állnak, nem lesznek beengedve a stadionba; ugyanez azokra is érvényes, akiknél az előbb említett anyagokat találnak a szervezők. Minden transzparens és zászló is ellenőrzésre kerül, amelyek nem lehetnek szilárd rúdon, és amelyek esetlegesen fegyverként használhatók. Abban az esetben, ha az említett tárgyak gyalázó, gúnyolódó szavakat, illetve olyan képeket tartalmaznak, amelyek alkalmasak a köznyugalom megzavarására, elkobzásra kerülnek, és a tulajdonosaikat nem engedik be a stadionba. A stadion egyes szektorai átjárhatatlanok, melyek kapuval lesznek elválasztva, és a szervező szolgálat megfigyelése alatt állnak majd.

Kérik a szurkolókat, ne vigyenekmagukkal más államok szimbólumait, mert ezeket a rendezők nem engedik be a stadionba, és tulajdonosaikat átadják a rendőrségnek.

A belépők egyszer használatosak lesznek, ami azt jelenti, hogy a stadionba való belépés után már nem lesz lehetséges elhagyni azt, majd ismét visszatérni. Az egész mérkőzés során minden nézőnek magánál kell tartania az érvényes belépőjét, és a találkozó során felmutatnia azt a szervező szolgálat felszólítására.

Figyelmeztetik a szurkolókat, hogy bármilyen tárgyak bedobálása a pályára szigorúan tilos. Ennek megszegése szabálysértésnek minősül, amely a stadionból való kizárást von magával. Az egész stadiont és az egyes szektorokat kamerarendszer figyeli majd. Minden kamera által rögzített incidens azonnali kiértékelésre és elrendezésre kerül a szervező szolgálatés a rendőrség által. Rendbontás esetén a biztonsági egységek azonnali beavatkozása következik.



