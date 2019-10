DAC: Vida Máté bekerült a horvátok és az azeriek elleni Európa-bajnoki selejtezőre készülő keretbe

Vida Máté, a DAC középpályása is bekerült a magyar labdarúgó-válogatott horvátok és az azeriek elleni Európa-bajnoki selejtezőre készülő keretébe.

A hazai szövetség honlapjának szerda híre szerint a hétfői kerethirdetést követően a szakmai stáb ismét áttekintette a kialakult helyzetet, a kisebb sérüléseket és a két sárga lappal rendelkező játékosok számát is, ezt követően pedig úgy döntött, hogy Vida Mátéra is számít a válogatott vasárnap kezdődő összetartásán. A Horvátország elleni, jövő csütörtöki mérkőzésen, Splitben Baráth Botond és Nagy Ádám nem léphet pályára eltiltás miatt, de Dzsudzsák Balázs, Szoboszlai Dominik, Korhut Mihály és Pátkai Máté is két-két sárga lapot gyűjtött össze az eddigi Eb-selejtezők során, így amennyiben ismét lapot kapnak, Azerbajdzsán ellen, jövő vasárnap nem számíthat rájuk Marco Rossi szövetségi kapitány.

"Vida Máté meghívását már a hétfőn kihirdetett 26 fős keret közzé tétele előtt is fontolóra vettük, így nem teljesen váratlan, hogy most meghívót kap"

- mondta Marco Rossi az mlsz.hu-nak, aki szerint lehet, hogy 26 játékos is elég lenne, de ha a középpályán hirtelen kevesen maradnának az Azerbajdzsán elleni meccsre, az utolsó pillanatban kapkodásban kellene behívniuk valakit.

"Ezt elkerülendő jobbnak láttam, ha inkább Máté is velünk tart és már az első edzéstől kezdve velünk készül, hogy minél inkább elsajátítsa a játékunkat, taktikánkat"

- tette hozzá a szakvezető.

A DAC középpálya, aki idén csapata minden bajnoki mérkőzésén kezdő volt, az MLSZ beszámolója szerint régóta várt már erre a lehetőségre.

"Nagyon örülök, hogy ismét a válogatott keret tagja lehetek

- mondta Vida Máté.

- Részben ezért is igazoltam annak idején a DAC-hoz, hogy legyen esélyem újra válogatottnak lenni. Mióta megérkeztem ide, azóta ezért küzdöttem minden nap, úgyhogy mást nem is nagyon tudok mondani ebben a pillanatban, mint hogy borzasztó boldog vagyok."

A magyar csapat jövő csütörtökön 20.45-kor lép pályára Splitben, három nappal később, vasárnap pedig 18 órától játszik az azeriekkel a Groupama Arénában, jelen állás szerint zártkapus mérkőzésen.

Az E csoportban öt fordulót követően a horvátok állnak az élen tíz ponttal, őket követik a szlovákok és a magyarok kilenccel. A walesiek a negyedikek hat ponttal, de ők eggyel kevesebb mérkőzést játszottak, míg az utolsó helyezett azeriek öt találkozón mindössze egy pontot szereztek.

A magyar válogatott kerete:

kapusok:

Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Gulácsi Péter (RB Leipzig), Kovácsik Ádám (MOL Fehérvár FC)

védők:

Baráth Botond (Sporting Kansas City), Bese Barnabás (Le Havre), Kádár Tamás (Dinamo Kijev), Korhut Mihály (Arisz Szaloniki), Lang Ádám (Omonia Nicosia), Lovrencsics Gergő (Ferencvárosi TC), Tamás Krisztián (Zalaegerszegi TE), Willi Orbán (RB Leipzig)

középpályások:

Holman Dávid (Slovan Bratislava), Kleinheisler László (NK Osijek), Kovács István (MOL Fehérvár FC), Nagy Ádám (Bristol City), Pátkai Máté (MOL Fehérvár FC), Sigér Dávid (Ferencvárosi TC), Szoboszlai Dominik (Red Bull Salzburg), Vida Máté (DAC)

támadók:

Dzsudzsák Balázs (al-Ittihad Kalba), Feczesin Róbert (Újpest FC), Holender Filip (FC Lugano), Nagy Dominik (Legia Warszawa), Németh Krisztián (Sporting Kansas City), Sallai Roland (SC Freiburg), Szalai Ádám (Hoffenheim), Varga Roland (Ferencvárosi TC)

