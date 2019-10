DAC-válogatott: Vida Máté meghálálta a bizalmat, hármat vágott Herc, a sárga-kékek korábbi játékosa

A sárga-kékek felnőttcsapatának kilenc játékosa kapott októberben meghívót hazája válogatottjától. Kristián Koštrnával már nem a tartalékok között számolt Pavel Hapal, a szlovák labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, a DAC ideiglenes csapatkapitánya azonban vádlisérülés miatt kénytelen volt elhagyni a nemzeti csapat edzőtáborát. A szlovák válogatott egyébként 1:1-es döntetlen játszott a Wales elleni Eb-selejtezőn és a Paraguay elleni felkészülési mérkőzésen is.

Újfent volt DAC-képviselet a magyar válogatottban: a sérüléséből lábadozó Kalmár Zsolt helyett ezúttal Vida Máté kapott meghívót Marco Rossi szövetségi kapitánytól. A sárga-kékek védekező középpályása remek játékkal hálálta meg a bizalmat – a horvátok (0:3) és az azeriek (1:0) elleni Eb-selejtezős mérkőzésen is végig a pályán volt.

A szlovák U21-es válogatott is Eb-selejtezőn lépett pályára: a csapat Liechtensteinben 4:2-es győzelmet aratott, míg a MOL Arénában vívott franciák elleni küzdelmet 3:5-re elveszítette. Matej Oravec mindkét találkozót végigjátszotta. A DAC egykori fiatal középpályása, Christián Herc is a csapat tagja volt – a liechtensteiniek ellen kettő, a franciák ellen egy góllal vette ki a részét.

Szintén U21-es Eb-selejtezőn volt érdekelt Martin Jedlička és Connor Ronan. A cseh nemzeti csapat két döntetlent könyvelhetett el (Görögország 1:1, Skócia 1:1) – a DAC hálóőre mindkét találkozón végig a kapuban volt. Írország előbb gól nélküli döntetlent játszott hazai pályán Olaszországgal, majd 0:1-es vereséget szenvedett Izlandon. Ronan az első összecsapáson kezdőként lépett pályára, majd a 62. percben lecserélték. Az izlandiak ellen végig a cserepadon volt.

Eric Davis és Cesar Blackman is meghívót kapott Panama válogatottjába, amely a Nemzetek Ligája keretén belül lépett pályára Mexikó ellen. Davis végül nem került még a cserepadra se, míg Blackman a 66. percben állt be Carrasquilla helyére. A panamaiak végül 1:3-as vereséget szenvedtek.

Eric Ramirez a venezuelai válogatott U23-as csapatába kapott behívót. A dél-amerikai együttes felkészülési mérkőzéseken lépett pályára: Brazíliában 1:4-es vereséget szenvedett, míg hazai pályán nem bírt Bolívia válogatottjával (0:0). A DAC támadója a brazilok ellen nem kapott szerepet, a bolíviaiakkal szemben viszont már a kezdőben kapott helyet.

A DAC felnőttcsapatának két játékosa, Matúš Malý és Dominik Veselovský, az ificsapatból pedig Šimon Dolinský, Bari Krisztián és Sebastian Gembický képviselhette a szlovák U19-es válogatottat, amely kétszer is Bosznia-Hercegovina együttesével mérkőzött meg a MOL Akadémián. A szlovákok először 1:2-re kikaptak, majd ugyanilyen eredménnyel le is győzték ellenfelüket. Hétfőn a szlovák csapat Anglia U18-as csapatával is megmérkőzött, azt a találkozót a szigetországiak nyerték (0:1).



(tt)