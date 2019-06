DAC-válogatott: Ketten még várnak a debütálásra, hatalmas gólt lőtt a fiatal középpályás (videó)

Fotó: The Sun

A márciusi válogatott összecsapásokhoz képest hárommal több DAC-labdarúgót hívtak be hazája válogatottjába. Volt, aki góllal hallatott magáról, viszont volt, akinek még várnia kell a hőn áhított debütálásra.

A szlovák válogatott egy barátságos mérkőzésen és egy Eb-selejtezős összecsapáson volt érdekelt. A DAC-ból Tomáš Hukra ezúttal is csak a tartalékok között számított Pavel Hapal szövetségi kapitány, Ľubomír Šatka viszont újfent ott volt a keretben. Sőt, mi több, a Jordánia elleni barátságos mérkőzésen végig a pályán volt, a szövetségi kapitány a védelem jobb szélén számolt a fiatal labdarúgóval. Amellett, hogy Šatka kapta a mérkőzés egyetlen sárga lapját, kellően meghálálta Hapal bizalmát: nagy szerepet játszott abban, hogy a szlovák csapat a 0:1-es félidőt követően 5:1-re fordítson.

Az Azerbajdzsán elleni Eb-selejtezős mérkőzésre már a megszokott csapatot küldte pályára Hapal, Šatka így a cserepadról nézte végig, ahogy társai szintén 5:1-re elgázolták az E csoport pofozógépét.

A magyar válogatottba ezúttal két DAC-labdarúgó is kapott meghívót Marco Rossi szövetségi kapitánytól: Kalmár Zsolt már nem először került be a sárga-kékek egykori edzőjének keretébe, de ezúttal Vida Kristopher is reménykedhetett a debütálásban.

A magyarok előbb Azerbajdzsánban arattak 3:1-es győzelmet szombaton, majd kedden Budapesten gyűrték le 1:0-ra Wales válogatottját, ezzel 9 ponttal vezetik az E csoportot a második szlovákok előtt. A sárga-kékek labdarúgói ezúttal nem vehették ki részüket a sikerekből: Kalmár Zsolt mindkét mérkőzést a kispadról izgulta végig, Vida Kristophert viszont végül még a cserék közé sem nevezték, így továbbra is várnia kell a válogatottbeli debütálásra.

Hasonló cipőben járt Stanislav Bilenkyi is, aki először került be Ukrajna felnőtt válogatottjának keretébe. A DAC labdarúgóját viszont Vidához hasonlóan szintén nem nevezték még a kispadra sem, így nem lehetett részese annak, ahogy társai előbb 5:0-ra kiütötték a szerbeket, majd 1:0-ra legyűrték a luxemburgiakat.

A DAC-ból négy játékos kapott meghívót a szlovák U21-es válogatottba: Martin Bednár, Dominik Špiriak és Denis Baumgartner mellett az a Christián Herc is bekerült a keretbe, aki azóta már elhagyta a dunaszerdahelyi csapatot.

A szlovákok felkészülési mérkőzésen voltak érdekeltek: Garamszentkereszten Örményország válogatottjával csaptak össze és arattak fölényes (6:0) győzelmet. Bednár és Herc végigjátszotta a találkozót, Baumgartner pedig a 64. percben állt be Šulek helyére.

Néhány nappal később Csehország U21-es csapata volt az ellenfél, a fiatal szlovákok pedig 1:2-es vereséget szenvedtek. Bednár ezúttal is a kezdőben kapott helyet, majd a szünetben lecserélték. Baumgartner és Špiriak szintén csereként lépett pályára – előbbi a 64. percben váltotta Kolesárt, utóbbi a szünetben állt be Vallo helyére.

Ezen a mérkőzésen a csehek kapuját őrizte Martin Jedlička, aki így győzelemnek örülhetett klubcsapattársaival szemben. A cseh válogatott négy nappal korábban az orosz válogatottal csapott össze és aratott 1:0-s győzelmet. Jedlička ezt a találkozót a cserepadról nézte végig.

Az U21-es ír válogatott – Connor Ronannel a soraiban – a Touloni ifjúsági labdarúgótornán vesz részt. Az ír csapat a Kína elleni 4:1-es győzelemmel kezdte a tornát, Ronan ezen a mérkőzésen a 63. percig a pályán volt. Ezt követően jött egy Mexikó elleni gól nélküli döntetlen (Ronan végigjátszotta a mérkőzést), majd 1:0-ra legyőzték Bahrein csapatát. A találkozó egyetlen gólját Ronan szerezte, aki szabadrúgásból talált a hálóba.

Győzelmének köszönhetően Írország a C csoport első helyén végzett, szerdán kora este pedig a brazil U22-es válogatottal mérkőzik meg a döntőbe jutásért.

Ezúttal is behívták a panamai válogatottba a DAC két közép-amerikai védőjét, Eric Davist és Cesar Blackmant. A csapat három felkészülési mérkőzést játszott: május 30-án a Baszkföld elleni találkozón nem született gól, Blackman végig a pályán volt, Davis pedig az utolsó tíz percben kapott lehetőséget.

Néhány nappal később Kolumbia ellen 0:3-as vereséget szenvedett a panamai válogatott (mindhárom találat az első félidőben esett). Davis ezúttal a kezdőben kapott helyet és az 56. percig a pályán volt, ekkor váltotta őt Galvan. Blackman szintén ekkor lépett pályára Torres helyére. A négy nappal később esedékes Uruguay elleni találkozón Davis a cserepadról nézte végig, ahogy csapata újabb 0:3-as vereséget szenved. Blackman ezúttal a cserék között sem volt.

A panamai válogatott számára tehát nem alakult túl fényesen a felkészülés a hétvégén kezdődő Gold Cupra, amelyben Davisék Trinidad és Tobago, az Egyesült Államok, valamint Guyana válogatottjával mérkőznek meg a D jelű csoportban a továbbjutásért.



