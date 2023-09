DAC-Slovan - Guľa: "Nemcsak néha szeretnénk nyerni, hanem egy hosszú sorozatot szeretnénk produkálni"

Adrian Guľa (DAC 1904): „A csapat és a szurkolók miatt is nagyon örülök, hogy sikerült ezt az erős, minőségi pozsonyi csapatot legyőznünk. A győzelmünk oka, hogy csapatként működtünk, és beleadtunk egy nagy adag akaratot és küzdőszellemet a mai meccsbe, ami úgy érzem, hogy megérdemelt győzelmet hozott. Természetesen nem született könnyen. A meccs kezdeti fázisában érezni lehetett, hogy az előző időszakban elért eredmények miatt hiányzott az önbizalmunk, de ezekben a percekben Popović megtartotta a csapatot, és jött Goure fontos találata. Ezután nagyon jó ellentámadásokat vezettünk, és sikerült legyőznünk a minőséget képviselő Slovant. Gratulálok a fiúknak, és köszönöm a szurkolóknak ezt a csodálatos hangulatot, amit ma is teremtettek. Remélem, hogy ez a győzelem az egész csapatot és az egész klubot arra ösztönzi, hogy elkezdődjön egy győzelmi széria. Nemcsak néha szeretnénk nyerni, hanem egy hosszú sorozatot szeretnénk produkálni. Ez a célunk, ezért küzdünk, ezért dolgozunk.”

Vladimír Weiss (Slovan): „Nagyon jó bajnoki mérkőzés volt, sajnos számunkra rossz végeredménnyel. Ha kikap a csapat, természetesen nem lehetünk elégedettek, és úgy érzem, hogy megérdemelt a hazai győzelem, mert míg ők három gólt rúgtak, mi csak egyet. Nem tudtuk kihasználni a helyzeteinket, nem voltunk elég hatékonyak, hátul pedig nagy hibákat vétettünk. Tudjuk, hogy a gólok mindig hibák után esnek, de tudunk ennél jobban is játszani. A bajnokság még csak most kezdődött a számunkra, ezt a lemaradást még be lehet hozni. A kérdés, hogy velem vagy nélkülem. Nagyon szeretem ezt a klubot, szeretném folytatni, de meglátjuk, mit hoz a jövő. Jobban is tudunk játszani, és jobban is kell játszanunk. Remélem, hogy ezt már csütörtökön a kupamérkőzésen be is mutatjuk, viszont vannak olyan dolgok, amik nem véletlenek. Gratulálok a hazaiaknak a győzelemhez. A bajnokság nagyon nehéz és kiélezett lesz. Ma jól kezdtünk, viszont az első hazai lövésből gólt kaptunk. Volt egy rossz előérzetem a meccs előtt, és sajnos ez be is igazolódott. A hazaiak akarata és harciassága érvényesült, ezért megérdemelten szerezték meg a három pontot.”



(dac1904.sk)