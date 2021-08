DAC - Schäfer: "Sajnálom a szurkolóinkat, hogy ezt kellett nézniük"

„Egy ilyen meccs után nem igazán lehet mit mondani, nagyon csalódott vagyok. Az ellenfélnek nem volt helyzete, nekünk négy is, de mi nulla gólt lőttünk, a Szered egyet. Az ellenfél szívvel-lélekkel futballozott, ez miatt meg is érdemelte a sikert, a párharcokban is ők voltak a jobbak. Nem szeretnék senkit sem megbántani a médián keresztül, ezt az öltözőben kell megbeszélnünk. Én szégyellem magam a legjobban a teljesítményünk után. Sajnálom a szurkolóinkat, hogy ezt kellett nézniük kilencven percig. Az egy dolog, hogy esetleg otthon megnyerjük a meccseket, de ha szeretnénk valamit elérni, akkor idegenből is hoznunk kell a pontokat. Pláne olyan ellenfelekkel szemben, amelyekkel összehasonlítva – senkit sem megbántva – sokkal jobb játékoskerettel rendelkezünk. Ezt azonban tegnap a pályán nem lehetett látni”