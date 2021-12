DAC-Ružomberok – Janeiro: "Nemcsak én vagyok csalódott amiatt, hogy nem nyertünk"

A DAC a bajnoki tabella élén álló Slovan után a harmadik helyezett Ružomberok ellen is gól nélküli döntetlent játszott. Lássuk, miként vélekednek a látottakról a vezetőedzők.

Joao Janeiro (DAC): "Kissé csalódottak vagyunk, de nem a nyújtott teljesítményünk miatt. Minden héten kielemezzük az ellenfél játékát. Tudtuk, hogy a Rózsahegy múlt héten az Aranyosmarót ellen a fair play szabályainak megszegésére panaszkodott, most pedig az első perctől kezdve húzta az időt. Egy kirúgás negyven másodpercig tartott, egy szabálytalanság vagy bedobás szintén soká elhúzódott. Át kell gondolnom, mit mondok, mielőtt bármi mást mondanék. Nemcsak én vagyok csalódott amiatt, hogy nem nyertünk, hanem a játékosok is. Többször jártunk az ellenfél tizenhatosában, de nem tudtuk bevenni a kaput. Edzőként nem mehetek a pályára gólt rúgni. Az én feladatom, hogy erre felkészítsem a játékosaimat. Sok helyzetet kidolgoztunk, a fociban megesik, hogy nem megy be egy sem. De ez nem jelenti, hogy itt lenne a világvége. Jó csapat a Rózsahegy, hiszen mindössze 13 gólt kaptak eddig. Négy hete érkeztem a klubhoz, az egész őszi szezont nem tudom értékelni. A vezetésem alatt öt meccset játszottunk, háromszor győztünk, kétszer döntetleneztünk, négy gólt rúgtunk, és egyet sem kaptunk. Jön a szünet, januártól pedig keményen fogunk dolgozni."

Peter Tomko (Ružomberok): "Egyértelmű szándékkal érkeztünk a mérkőzésre. A célunk az volt, hogy kihasználjuk az erősségeinket. Taktikai szempontból nézve jó meccset láthattunk. Igazságos eredmény született. Kellemes időszakot élünk át a klubban, mert egy jól sikerült ősz van mögöttünk. Csak szlovák játékosokkal játszunk, akik folyamatosan fejlődnek. Nem minden mérkőzés alakul az elképzelésünk szerint, de a fiúk minden nap keményen dolgoznak. Bízom benne, hogy tavaszra még inkább megerősödünk, és konkurensei lehetünk a topkluboknak."

