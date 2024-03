DAC - Ramadan: A klub, a csapat és saját magam számára is fontos volt a találatom

„Mindannyian kemény mérkőzésen vagyunk túl, amely nem arról szólt, hogy ez ellenfél futballozott jól, vagy mi rosszul. Az első félidő nagyon nehéz volt, igyekeztünk szervezettek maradni és agresszíven letámadni. Ez nem mindig sikerült. A második játékrész sokkal jobb volt a részünkről, domináltunk, megvoltak a lehetőségeink, sőt a második gólt is megszerezhettük volna. Viszont néha meg kell elégedni a nagyon fontos egy ponttal is. Az volt az elsődleges, hogy megőriztük a negyedik pozíciónkat, de a következő összecsapáson sokkal jobban kell teljesítenünk” – összegezte a DAC-Žilina (1:1) bajnoki történéseit Ammar Ramadan.

A tegnapi döntetlen azt jelenti, hogy a 4. helyen zárta a DAC az alapszakaszt, így folytatódott egy hagyomány: a honi élvonal jelenlegi lebonyolítási formájának bevezetése óta (a 2017/18-as szezon) a Slovan, a Žilina és a DAC mindannyiszor bejutott a felsőházba. Egy másik sorozatot is megnyújtottunk – a 20. egymást követő bajnokin is betaláltunk a Žilina ellen.

„Az első félidőben érezhető volt a ránk nehezedő nyomás, amely abból fakadt, hogy biztosítanunk kellett a helyünket a felsőházban. Sokkal jobban is futballozhattunk volna, de néha megesik az ilyen. A legfontosabb dolog mégis az volt, hogy a második félidőre fel tudtunk javulni és nem folytattuk az első negyvenöt percben mutatott rossz teljesítményünket. Néhány szituációban igyekeztünk hatékonynak lenni, de nem jártunk sikerrel. A támadóharmadban agresszívebbeknek kell lennünk, de lőttünk egy gólt és megvan a hőn áhított pont. A klub, a csapat és saját magam számára is fontos volt a találatom. A félidei szünetben nem tudtam elképzelni, hogy lemaradjunk a felsőházról, ezért mindenki eltökéltebben jött ki a második játékrészre” – magyarázta a szír válogatott labdarúgó, aki az 56. percben egy távoli lövéssel állította be a végeredményt.



(dac1904.sk)