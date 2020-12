DAC-Kružliak: "Remélem, már kimerítettük a vereségkvótát"

„A 20. percben 0:2-es hátrányban lenni – ez minden játékos önbizalmát megingatja. Kár a könnyelmű labdavesztések után kapott olcsó gólokért... Egy rossz passz után az ellenfél rögtön a kapusunkkal nézett szembe. Ez volt a vereség kulcsa. A Zlaté Moravce teljesen más stílusban futballozik, mint a Sereď. Rögtön a kezdő sípszótól igyekeztek letámadni bennünket, ezért inkább felívelgettük a labdákat. Igaz, hogy a megszerzett lepattanókból sikerült néhány helyzetet kialakítanunk, de a hátulról történő folyamatos támadásépítésen alapuló saját stílusunkat nem tudtuk alkalmazni. Az ellenfél gyors futballistákkal rendelkezik, akik jól támadtak le bennünket. A gyors ellentámadásokra vártak, amelyeket aztán sikeresen be is fejeztek. Szomorúak vagyunk emiatt. Bízom azonban benne, hogy már kimerítettük a vereségkvótát. A fennmaradó két őszi összecsapást meg akarjuk nyerni. Hosszú még a szezon és továbbra is hiszem, hogy képesek leszünk üldözni a Slovant” – nyilatkozta a Fortuna Liga 16. fordulójának vasárnapi DAC - Zlaté Moravce (1:3) találkozóját követően Dominik Kružliak.

Az idény első hazai vereségét szombaton Rózsahegyen feledtetheti az együttes. A DAC annak a gárdának az otthonába látogat tehát, amely a 24 éves középső védőt kinevelte az élvonalbeli labdarúgás számára. „Mindegyik meccs más, meglátjuk, mi vár ránk Rózsahegyen. Igaz, hogy általában nehéz dolgunk van ott, de bízom benne, hogy a vasárnapi pofon segíteni fog. Jól kell edzenünk a hét folyamán, alaposan felkészülni az ellenfélből és a sikerbe vetett hittel pályára lépni” – mondta Kružliak.



(dac1904.sk)