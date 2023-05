A DAC két labdarúgója került be a Fortuna Liga álomcsapatába

A Fortuna Liga 2022/23-as szezonjának Legjobb Tizenegyében két játékos képviseli a DAC-ot, emellett Nikola Krstović nemcsak a góllövőlistán végzett az élen, hanem a bajnokság személyiségéért zajló szurkolói szavazáson is.

Vasárnap este a futballnyilvánosság és a játékosok Szencen találkoztak a Fortuna Liga 2022/23 Legjobb Tizenegye hagyományos ankétjának az eredményhirdetésén.

Egyéves kihagyás után – és az elmúlt nyolc idényből hetedszer – is találhatunk DAC-játékost a Fortuna Liga legjobb tizenegyében. A 2015/16-os szezon álomcsapatában Erik Pačinda kapott helyet, egy évvel később Marin Ljubičić került be az illusztris társaságba, a 2017/18-as évadban pedig mindjárt négyen, Ľubomír Šatka, Eric Davis, Marin Ljubičić és Erik Pačinda. A 2018/19-is idény után a szakmai zsűri Kristián Koštrnát, Eric Davist és Kalmár Zsoltot látta a legjobbnak a saját posztján, 2019/20-ban Eric Davis és Kalmár Zsolt, míg 2020/21-ben Kalmár Zsolt, Cesar Blackman és Eric Ramirez került be a TOP11-be. Idén Miroslav Káčer és Nikola Krstović képviselte a sárga-kékeket a szezon legjobbjai között.



Így fest a Fortuna Liga 2022/23 Legjobb Tizenegye:

Ľubomír Belko (Žilina, 9 szavazat) - Jurij Medveděv (Slovan, 9), Guram Kashia (Slovan, 18), Marek Kristián Bartoš (Podbrezová, 10), Lucas Lovat (13) - Aleksandar Čavrić (Slovan, 16), Juraj Kucka (Slovan, 18), Miroslav Káčer (DAC, 13), Vladimír Weiss (Slovan, 23) - Róbert Polievka (MFK Dukla, 25) - Nikola Krstović (DAC, 23).

Tavalyról csak Kashia és Weiss őrizte meg a helyét a bajnokság álomcsapatában. Nikola Krstović első alkalommal lett tagja a Fortuna Liga Legjobb Tizenegyének, Miroslav Káčer a 2018/19-es és a 2019/20-as idény után harmadszor került be a legjobbak közé. Samuel Petráš másodikként végzett a kapusok között, mindössze két szavazattal maradt le Ľubomír Belko mögött.