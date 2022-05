A DAC játékosa lőtte április legszebb gólját (VIDEÓ)

Sorozatban másodszor, a szezonban harmadszor került a DAC-hoz a Hónap Gólja-trófea. Andrejs Ciganiks a DAC következő játékosa, aki feliratkozott a Ligás Klubok Uniója (ÚLK) és a TV Markíza által meghirdetett ankét győzteseinek névsorába.

A lett játékos ritkán lő gólt, sárga-kék mezben bajnoki mérkőzésen eddig egyszer rezegtette meg a hálót, de az egy igazán nagyszerű találat volt. A felsőházi rájátszás 6. fordulójában rendezett DAC-Žilina (2:0) találkozó 13. perce volt számára szerencsés, amikor egy jól eltalált kapáslövéssel vette be a vendégek kapuját.

Egy hónapja is DAC-siker született a Hónap Góljáért kiírt szavazáson, akkor Brahim Moumou a voksok 48,02 százalékát söpörte be (szintén a Žilinának talált be, de ő idegenben). Most Andrejs Ciganiks egyetlen egy ezreddel gyűjtött többet.

A 2022-es április legszebb góljáért tartott szavazás végeredménye:

1. Andrejs Ciganiks (DAC) 48,03 %

2. Ivan Šaponjić (Slovan) 31,89 %

3. Igor Žofčák (Michalovce) 9,66 %

4. Philip Azango (Trenčín) 8,51 %

5. Tomáš Ďubek (ViOn) 1,91 %

A bajnokságot irányító ÚLK a 2013/14-es idény során hívta újra életre az ankétot, azóta Ciganiks lett a 17 játékosunk, aki nyerte el a díjat – Vida Kristophernek, Eric Davisnek, Eric Ramireznek, Kalmár Zsoltnak és Andrija Balićnak ez két alkalommal is sikerült. A mostani a 22. győzelmünk.

A Hónap gólja ankéton győztes DAC-játékosok (a 2013/14-es idény óta):

2014 április: Roman Gergel

2014 május: Szabó Otto

2015 augusztus: Szarka Ákos

2015 október: Jakub Brašeň

2016 július: Vida Kristopher

2017 március: Marin Ljubičić

2017 szeptember: Eric Davis

2018 április: Christián Herc

2018 augusztus: Vida Kristopher

2018 október: Ľubomír Šatka

2018 november: Vakoun Issouf Bayo

2019 szeptember: Eric Davis

2019 november: Kalmár Zsolt

2020 június/július: Cesar Blackman

2020 augusztus: Eric Ramirez

2020 szeptember: Eric Ramirez

2020 október: Andrija Balić

2021 február/március: Kalmár Zsolt

2021 április: Andrija Balić

2021 július/augusztus: Schäfer András

2022 március: Brahim Moumou

2022 április: Andrejs Ciganiks

VIDEÓ: április legszebb gólja a szurkolók szavazata alapján

dac1904.sk